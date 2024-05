Bari. “La magistratura oggi è molto debole. Da anni non riusciamo a migliorare la nostra credibilità e il gradimento per vari motivi.

Innanzitutto, non siamo stati efficaci nella comunicazione; ci siamo chiusi in noi stessi, adottando una posizione difensiva a tutti i costi.

Io speravo che tutti i membri del Consiglio Superiore della Magistratura si dimettessero per dare un segnale chiaro di cambiamento. Se avessero fatto questo, avremmo avuto una pagina bianca su cui ricominciare. Questo gesto avrebbe trasmesso un messaggio potente al pubblico: che si voleva fare sul serio, tornare alle elezioni e ripartire da zero. Purtroppo, ciò non è accaduto a causa di un atteggiamento di resistenza e difesa a oltranza. Avremmo dovuto scendere dal piedistallo, confrontarci con tutti con umiltà, e parlare in modo chiaro e comprensibile alla gente, invece di parlare tra di noi per giustificare le nostre azioni.”

Queste parole sono state pronunciate a Bari dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, durante una lectio magistralis all’Università, rivolta agli studenti.