San Severo. I candidati che sostengono Anna Paola Giuliani si presentano alla città.

L’evento si terrà Giovedì 16 maggio alle ore 19, in corso Garibaldi, nei pressi del comitato elettorale di Anna Paola giuliani. Sarà un’occasione importante per presentare alla cittadinanza il gruppo di persone che condivideranno un progetto comune per il futuro della comunità. Non si tratta semplicemente di una coalizione, ma di un gruppo unito da un forte senso di appartenenza e da un obiettivo comune: lavorare insieme per il bene della città. Ogni candidato porta con sé esperienza, competenze e passione per contribuire al progresso e al benessere di San Severo.

Anna Paola Giuliani, candidata sindaco, guiderà questo gruppo con determinazione e visione, impegnandosi a rappresentare e servire al meglio gli interessi dei cittadini. L’evento sarà un’opportunità per i cittadini di conoscere da vicino i candidati e di confrontarsi direttamente con loro sui temi e le sfide che la città dovrà affrontare nei prossimi anni.

Interverranno: Napoleone CERA – consigliere regionale , Luigi DE MUCCI – segr. regionale nPSI, On. Rocco PIGNATARO – diret. reg. IO SUD Puglia, Sen. Massimo CASSANO – capo segreteria nazionale UDC, Anna Paola GIULIANI – candidata alla carica di sindaco.