Il sistema di emergenza sanitaria nelle Isole Tremiti è altamente efficiente. Questo è quanto afferma Adelmo Sorci di Marlin Tremiti, un profondo conoscitore delle Diomedee, che recentemente ha affrontato un “inaspettato problema” di salute, diventando così testimone diretto delle eccellenze del nostro territorio.

Sorci ha condiviso la sua esperienza attraverso un post sui social media, raccontando in prima persona: “Quando ti trovi personalmente a dover fare affidamento sui servizi di emergenza, comprendi quanto la realtà superi di gran lunga qualsiasi descrizione. Per questo sento il dovere e il desiderio di ringraziare e far conoscere la Guardia Medica 118 delle Isole Tremiti, con il dottor Marino e tutto lo staff. Nella tarda serata di giovedì 7, mi hanno accolto con grande competenza e rapidità, gestendo la prima fase di soccorso e attivando l’intervento dell’elisoccorso 118 di Alidaunia, che è arrivato in soli 20 minuti con un equipaggio di professionisti dell’aria, con cui ho avuto il piacere di lavorare qualche anno fa.”

“Grazie a una grande attenzione nel passaggio delle consegne, in meno di 20 minuti di volo notturno sono stato trasportato al reparto cardiologico – Utic dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo. Anche lì, in pochi minuti, mi hanno trasferito in sala operatoria per un intervento che è andato a buon fine. Tutto questo dimostra che le Isole Tremiti sono un luogo sicuro dal punto di vista del soccorso sanitario, con soluzioni di trasporto rapide fornite da Alidaunia e strutture ospedaliere limitrofe di eccellenza”, sottolinea Sorci.

“Devo ancora stabilizzare la mia situazione, ma non vedo l’ora di tornare per ringraziare tutti per la straordinaria vicinanza e l’affetto dimostratomi, sia direttamente che indirettamente, e per semplificare la vita del mio staff di Marlin Tremiti, che ho messo in difficoltà dato gli impegni importanti in corso”, conclude.

Lo riporta FoggiaToday.it.