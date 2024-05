Riceviamo e pubblichiamo

Il tempo passa, ma i problemi dell’ospedale non solo restano, ma si raddoppiano. Recentemente, abbiamo assistito alla denuncia di una signora che si era recata al pronto soccorso di Manfredonia per problemi cardiaci, ma è stata dimessa dopo aver subito, secondo lei, un atteggiamento non professionale di un operatore sanitario.

Ora, i servizi offerti negli ambulatori specialistici, come quello di diabetologia, lasciano molto a desiderare. Molti pazienti diabetici, anziani e meno anziani, si vedono spostare i propri appuntamenti di due ore senza alcun avviso. Questo è un problema grave, soprattutto perché si tratta di pazienti che devono assumere terapie a orari precisi. Tuttavia, sembra che la puntualità non sia una priorità per chi dovrebbe rispettare gli orari di lavoro.

Un esempio eclatante riguarda una nonnina di 87 anni che si è recata alla visita con i suoi esami ematochimici effettuati tre giorni prima a San Giovanni Rotondo. Dopo essere stata vista solo alle 13:00, è stata respinta perché i suoi esami mancavano del parametro dell’emoglobina glicata, essenziale per valutare il livello glicemico nel sangue. Solo dopo aver chiamato il reparto di San Giovanni, dove è stato confermato che l’esame era presente, è stata riammessa per la visita.

Inoltre, molti utenti si vedono cancellare le visite prenotate con mesi di anticipo, senza preavviso, perché il medico si mette in malattia e non viene sostituito. Questo crea un enorme disagio per chi deve riprogrammare la visita con ulteriori mesi di attesa.

Davanti a queste situazioni, sorgono spontanee alcune domande: chi gestisce questo presidio ha davvero le capacità per farlo? Per quanto tempo ancora l’utenza dovrà subire tutto questo? Ci sono controlli negli ambulatori e verifiche per gli orari e le liste d’attesa che rimangono interminabili? In periodo elettorale, è lecito chiedere ai rappresentanti politici, e a chi gestisce la sanità pugliese e locale, se sono soddisfatti della propria gestione sanitaria”.