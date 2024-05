FOGGIA – Era stato smantellato nel 2022 e aveva interrotto un pezzo della SP 101, all’incrocio con la SP 119, essenziale per i collegamenti sui Monti Dauni, soprattutto tra Candela e Sant’Agata di Puglia. Adesso il ponte del “Quadrivio di Candela – Sant’Agata di Puglia – Accadia” è stato ripristinato e riconsegnato ai suoi utenti abituali.

“Sono molto soddisfatta di questa vittoria del territorio – ha detto la senatrice Gisella Naturale (M5S), poiché più volte mi ero recata sul posto, grazie anche alla collaborazione dell’associazione Masserie Santagatesi, ed ho interloquito con gli organi di competenza per sollecitare una pronta riconsegna e per controllare lo stato dei lavori. Si tratta di un ponte che collega non solo i paesi di Sant’Agata di Puglia e Candela, ma è fondamentale per gli abitanti di Accadia, Anzano, Panni, Monteleone, Deliceto e Bovino, che adesso possono tornare a raggiungere il casello autostradale di Candela sulla A16 e il territorio dei Cinque Reali Siti senza dover effettuare lunghe deviazioni. Sono ovviamente contenta anche per gli agricoltori della zona, che sono stati costretti per circa due anni a raggiungere i poderi soltanto attraverso una lunga deviazione per bypassare il ponte mancante. Quando si fa sistema tra associazioni del posto, parlamentari e Provincia di Foggia (che ringrazio) – ha aggiunto Naturale – chi ne trae giovamento è certamente il territorio e questa è la vittoria più importante.