Manfredonia. Con l’arrivo della stagione estiva, uno stabilimento balneare di Siponto è alla ricerca di personale qualificato per coprire diverse posizioni chiave. Se stai cercando un’opportunità di lavoro stimolante e dinamica in riva al mare, questa potrebbe essere l’occasione giusta per te. Di seguito, tutti i dettagli sulle posizioni aperte e su come candidarsi.

1. Bagnino Esperto

Descrizione del ruolo: Il bagnino esperto sarà responsabile della sicurezza dei bagnanti e del corretto utilizzo delle attrezzature balneari. Tra le sue mansioni principali rientrano:

Monitoraggio costante della zona di balneazione.

Interventi di salvataggio e primo soccorso in caso di emergenza.

Assicurarsi che le norme di sicurezza siano rispettate da tutti i frequentatori dello stabilimento.

2. Aiuto Cucina – Lavapiatti

Descrizione del ruolo: L’aiuto cucina – lavapiatti collaborerà con lo staff della cucina per garantire un servizio efficiente e di qualità. Le sue principali responsabilità includono:

Supporto nella preparazione dei piatti.

Pulizia e manutenzione delle attrezzature e degli ambienti di lavoro.

Lavaggio delle stoviglie e degli utensili da cucina.

3. Extra Bar e Sala (Fine Settimana)

Descrizione del ruolo: Per supportare il team durante i periodi di maggiore affluenza, lo stabilimento è alla ricerca di personale extra per il bar e la sala nei fine settimana. Le principali attività comprendono:

Servizio ai tavoli e gestione delle ordinazioni.

Preparazione e somministrazione di bevande.

Mantenimento della pulizia e dell’ordine nell’area di lavoro. Flessibilità oraria e disponibilità nei fine settimana.

Come candidarsi

Se sei interessato a una delle posizioni elencate e possiedi i requisiti richiesti, non perdere l’opportunità di unirti a un team professionale e appassionato. Per ulteriori informazioni e per inviare la tua candidatura, contatta Giovanni al numero 329.6229229. Assicurati di preparare un curriculum aggiornato e una breve lettera di presentazione.

