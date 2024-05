Prevenire è meglio che curare: come contrastare il catabolismo

Oggi approfondiamo insieme il tema del catabolismo muscolare, diametralmente opposto a quello dell’ipertrofia muscolare.

In questo articolo ti forniamo una veloce panoramica di come si compone una strategia vincente, che ti permetta di mantenere la muscolatura intatta riducendo al contempo la percentuale di massa grassa attraverso un’attenta integrazione di oxandrolone.

Non importa se ti piace fare sport per passione o se sei un agonista; in ogni caso, noi siamo qui per fornirti una strategia vincente che, a differenza di quanto possa credere, si fonda su pochi e semplici accorgimenti da apportare gradualmente allo stile di vita.

L’importanza della dieta

Per iniziare, il nostro suggerimento è quello di consumare una dieta quanto più varia, equilibrata e sana possibile.

In questo modo, hai più probabilità di soddisfare il tuo fabbisogno proteico quotidiano. Le proteine, infatti, di tutti e tre i macronutrienti (insieme a carboidrati e grassi) sono in grado di supportare il mantenimento e la crescita muscolare. Fungendo da “mattoni”, agiscono a favore del recupero dei tessuti.

Hai mai sentito parlare della regola 80/20? L’idea alla base è molto semplice: nell’80% dei casi, cerca di consumare alimenti sani e pasti bilanciati; nel restante 20% dei casi, invece, hai la libertà di toglierti qualche sfizio e, come si dice oggi, “sgarrare”.

Così, non ti neghi i tuoi cibi preferiti, non vivi in un costante senso di privazione e hai anche la certezza di fare un favore al tuo organismo prendendoti cura del benessere dell’apparato muscolo-scheletrico.

Riassumendo:

includi nella tua quotidianità alimenti epasti ricchi di proteine, attingendo a fonti di qualità;

all’interno del tuo stile di vita, cerca di rispettare questo buon proposito nell’80%dei casi;

nel restante 20%, concediti qualche meritato sfizio!

L’importanza dell’attività fisica

Che dieta sana sarebbe senza una regolare attività fisica di supporto? Al pari di ciò che mangi, infatti, è importante anche quanto ti muovi. Fare esercizio fisico e tenersi in movimento è uno step imprescindibile all’interno di uno stile di vita sano.

Ciò non significa che debba allenarti 24 ore su 24; questo, infatti, causerebbe un sovraccarico muscolare che andrebbe solo a scapito dei tessuti. Dunque, l’ideale è che tra una sessione e l’altra lasci riposare la muscolatura per far sì che l’organismo possa ricaricare completamente le energie utilizzate nell’arco della giornata e ripristinare le scorte di glicogeno nei muscoli.

Ecco qui alcune indicazioni utili.

Stabilisci una routine in linea con i tuoi impegni e la tua forma fisica, che possa seguire con costanza e che, col tempo, possa modificare.

Non volere tutto e subito!Concediti delle pause tra una sessione e l’altra per dare tempo ai muscoli di recuperare dopo le sforzo fisico.

Optaper una qualche forma di integrazione in linea con i tuoi obiettivi affidandoti a sostanze mirate come l’

Conclusioni

Per quanto possano sembrare consigli scontati, in realtà si tratta di pillole di scienza a portata di tutti. Molte persone si perdono in un bicchier d’acqua nel tentativo di supportare il mantenimento muscolare o di prevenirne il catabolismo.

L’importante, dunque, è mangiare bene, allenarsi con regolarità ed eventualmente integrare questo approccio con l’assunzione di una sostanza coadiuvante che mantenga le promesse.