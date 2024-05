“Quello che è successo è grave e orribile. Ed è ancora più grave, anzi agghiacciante, sapere che c’è gente che gira tranquillamente armata per il paese, esplodendo colpi di pistola a ridosso delle abitazioni”. E’ quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, alla periferia di San Nicandro Garganico, dove due persone – apparentemente giovani, viste scappare a piedi attraverso una strada secondaria – hanno esploso due colpi di arma da fuoco nei confronti di un cucciolo di cinghiale che si era spinto verso il paese, forse alla ricerca di cibo.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri e alla Procura della Repubblica, attraverso un esposto ufficiale. “Era da poco passata la mezzanotte e mezza quando ho sentito, nettamente, l’esplosione di colpi di arma da fuoco, due spari in rapida sequenza, seguiti dal verso sofferente di un animale”, spiega a FoggiaToday la denunciante che si è subito precipitate in strada, dove ha trovato un cinghiale, ancora cucciolo, agonizzante.

“Ho visto due persone scappare e ho subito allertato i carabinieri. Poi mi sono concentrata sulle condizioni dell’animale”, confessa. “Volevo capire se poteva essere salvato, ma è morto poco dopo. L’ho spostato dalla sede stradale, per evitare che diventasse un pericolo per eventuali auto in transito; spostandolo verso il marciapiede ho visto il sangue che fuoriusciva dal fianco sul quale si era accasciato”.

La carcassa dell’animale – che la donna ha fotografato, e la cui immagine è allegata a denuncia ed esposto – è “sparita qualche ora dopo: non so chi l’abbia spostata, forse le stesse persone che hanno ucciso l’animale”, ipotizza. I militari, intanto, hanno avviato le indagini del caso. L’ipotesi di reato, mossa al momento contro ignoti, è di maltrattamento di animali e porto abusivo di arma da sparo in luogo pubblico.

“Ho denunciato l’accaduto anche ad alcune associazioni animaliste. Quello che è successo la scorsa notte è gravissimo”, continua, “È stato ucciso a bruciapelo un animale, è stato ucciso da persone – forse ragazzi – che girano per le vie del paese con un’arma in tasca e che sono pronti ad utilizzarla, sparando a ridosso di abitazioni e automobili. E se in quel momento fosse passato qualcuno?”, aggiunge la donna allarmata.

La presenza di cinghiali vaganti lungo le strade provinciali (spesso causa di incidente stradali, anche mortali) o nei pressi dei centri abitati costituisce un problema serio, già da tempo posto all’attenzione di Regione, Prefettura e Provincia. “Ma questo non autorizza nessuno a rendere strade e paesi zona di libera caccia”, conclude.

