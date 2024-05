“Sono stato fortunato. Ho commesso degli errori, ma non ho perso nulla di importante. Durante una visita a una fabbrica in Inghilterra, ho osservato come un operaio lavori dieci ore al giorno. Per lui, perdere il lavoro significherebbe mettere in difficoltà la sua famiglia. Io, invece, ho sbagliato, ma non ho perso nulla di così grave. Non bisogna nascondersi dietro i problemi, ma cercare aiuto quando necessario”. Questo è il messaggio che Sandro Tonali, ex giocatore del Milan e attualmente in forza al Newcastle, ha voluto trasmettere agli studenti del liceo sportivo Salvemini di Bari.

Tonali, centrocampista squalificato fino al 28 agosto 2024 a causa dello scandalo del calcioscommesse, è ora coinvolto in un programma di incontri con giovani e studenti. Questo percorso, legato al suo patteggiamento sportivo, mira a promuovere il fair play e il rispetto delle regole, oltre ad affrontare il problema della ludopatia. Accompagnato dal presidente nazionale del settore giovanile e scolastico della FIGC, Vito Tisci, e dal coordinatore federale regionale, Antonello Quarto, Tonali ha partecipato a un incontro pubblico con gli studenti.

Rivolgendosi ai ragazzi, il giocatore ha detto: “Forse tra voi c’è qualcuno che scommette in segreto, perché spesso ci si chiude in se stessi. Anch’io mi sono nascosto e ho sbagliato. Non riesci a fermarti da solo; sono gli altri che ti fermano, e questo può compromettere amicizie e rapporti di lavoro. Questi sono i rischi maggiori”.

“La mia vera ricchezza non sono i contratti milionari, ma le persone che mi circondano e che mi vogliono bene, dimostrandomelo ogni giorno”, ha concluso l’ex rossonero, sottolineando l’importanza del supporto delle persone care nella sua vita.

