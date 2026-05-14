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"CASSONETTI INTELLIGENTI" “Basta poco”, Foggia lancia la campagna per i nuovi cassonetti intelligenti

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti urbani

“Basta poco”, Foggia lancia la campagna per i nuovi cassonetti intelligenti

“Basta poco”, Foggia lancia la campagna per i nuovi cassonetti intelligenti - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Si è svolta questo pomeriggio, presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione “Basta poco”, promossa dal Comune di Foggia e da AMIU Puglia Spa in vista del posizionamento dei nuovi cassonetti intelligenti sul territorio cittadino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti urbani e sull’utilizzo responsabile dei nuovi strumenti tecnologici introdotti per migliorare il servizio di raccolta e il decoro urbano.

Alla conferenza hanno partecipato la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, la presidente di AMIU Puglia Antonella Lomoro, gli assessori Lucia Aprile e Davide Emanuele, il direttore tecnico Vincenzo Gadaleta, l’amministratore di RedHot Lorenzo Trigiani e i testimonial della campagna di comunicazione.

Nel corso degli interventi è stato sottolineato come il progetto rappresenti un passo importante verso una città più pulita, sostenibile e attenta all’ambiente, puntando sul coinvolgimento diretto della cittadinanza attraverso una comunicazione chiara e immediata.

La campagna “Basta poco” accompagnerà nelle prossime settimane l’introduzione dei nuovi cassonetti intelligenti con attività informative, contenuti multimediali e azioni di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

“Con piccoli gesti quotidiani possiamo contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita della nostra città”, è stato evidenziato durante l’incontro.

Il Comune di Foggia e AMIU Puglia hanno infine ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per costruire un modello di gestione dei rifiuti sempre più efficiente e moderno.

 

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