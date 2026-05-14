Cartelloni pubblicitari, il Comune di Foggia cambia le regole: “La SCIA non basta per occupare il suolo pubblico”
La Giunta approva un atto di indirizzo per disciplinare la gestione degli impianti pubblicitari in attesa del nuovo Piano comunale. Stretta sulle occupazioni del suolo pubblico e sulle installazioni considerate “automatiche”
FOGGIA – Nuove regole transitorie per gli impianti pubblicitari a Foggia. La Giunta comunale guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo ha approvato un articolato atto di indirizzo politico-amministrativo destinato a ridefinire la gestione delle SCIA relative ai mezzi pubblicitari e il coordinamento con le concessioni di occupazione del suolo pubblico.
Il provvedimento nasce in seguito alle modifiche normative introdotte dal decreto legge numero 19 del 2026, che ha ricondotto l’installazione dei mezzi pubblicitari al regime della Segnalazione certificata di inizio attività.
Secondo Palazzo di Città, però, la semplice presentazione della SCIA non può essere considerata sufficiente per occupare aree pubbliche comunali.
Con la delibera approvata dalla Giunta, il Comune chiarisce infatti che la SCIA riguarda esclusivamente il profilo amministrativo dell’attività pubblicitaria, mentre l’uso del suolo pubblico continua a richiedere una specifica concessione patrimoniale o autorizzazione comunale.
L’amministrazione evidenzia che il pagamento del Canone unico patrimoniale non equivale automaticamente a un titolo di occupazione e non può sanare eventuali installazioni prive di autorizzazione.
Nel documento approvato si legge inoltre che la SCIA non produce “prenotazioni ubicazionali”, né attribuisce diritti preferenziali sulle aree pubbliche.
In sostanza, gli operatori del settore non potranno considerare sufficiente la sola segnalazione per installare cartelloni o impianti pubblicitari su suolo comunale.
La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per il settore. Il Comune di Foggia sta infatti lavorando alla definizione del nuovo Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari e al nuovo Piano generale degli impianti.
Secondo quanto riportato nella delibera, è già stata predisposta una bozza tecnica del nuovo assetto regolamentare, trasmessa agli uffici competenti e agli organi politici per la fase di consultazione interna.
In attesa dell’approvazione definitiva del Piano, la Giunta ha scelto una linea prudenziale per evitare installazioni considerate disorganiche o incompatibili con la futura pianificazione urbana.
Per questo motivo eventuali concessioni di occupazione del suolo pubblico rilasciate nella fase transitoria saranno considerate temporanee, precarie e revocabili.
Il provvedimento demanda ai dirigenti dei diversi servizi comunali – SUAP, Patrimonio, Tributi, Polizia Locale, Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici – l’adozione di atti organizzativi e procedure coordinate.
Tra le misure previste figurano anche modulistica aggiornata, check list istruttorie, schemi di concessione temporanea e procedure condivise tra gli uffici.
La Giunta sottolinea inoltre che il nuovo indirizzo non introduce ulteriori autorizzazioni rispetto alla SCIA prevista dalla normativa nazionale, ma serve esclusivamente a chiarire la distinzione tra semplificazione amministrativa e disponibilità giuridica del bene pubblico.