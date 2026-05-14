D32, Ritucci e Tasso: l'orgasmo precoce dei perdenti mentre scivolano sugli specchi

“Ritengo necessario intervenire sulla vicenda del comparto D32, dopo la replica dei consiglieri Antonio Tasso e Massimiliano Ritucci.

Al netto delle valutazioni politiche, che ciascuno è libero di esprimere, il tema non può essere ridotto a uno scontro personale. Qui si parla di urbanistica, atti amministrativi, competenze istituzionali, note regionali e responsabilità politiche.

Il punto centrale resta uno: sulla vicenda D32 esistono rilievi e comunicazioni della Regione Puglia che, a mio avviso, meritano una risposta chiara, formale e pubblica da parte degli enti competenti.

L’ultima nota regionale del 17 aprile 2026, per quanto mi riguarda, pone questioni che non possono essere liquidate come semplici interlocuzioni burocratiche. Quando la Regione richiama precedenti comunicazioni e invita Comune e Provincia ad assumere eventuali provvedimenti necessari “senza ulteriori indugi”, significa che la vicenda richiede un chiarimento istituzionale serio.

Non sostengo che una nota regionale equivalga a una sentenza. Ma ritengo altrettanto evidente che non possa essere ignorata o minimizzata. Un’amministrazione pubblica, davanti a rilievi reiterati, ha il dovere di chiarire, motivare, confermare o correggere i propri atti.

Anche il riferimento al mancato ricorso al TAR non esaurisce la questione. La legittimità amministrativa non può dipendere soltanto dall’iniziativa processuale di un cittadino. Il Comune conserva poteri di autotutela, vigilanza e verifica dei propri provvedimenti.

Se gli atti sono pienamente legittimi, lo si dica con chiarezza e con motivazioni pubbliche. Se vi sono profili problematici, si intervenga. Se la Regione ha torto, il Comune lo affermi formalmente. Se invece i rilievi sono fondati, si assumano le conseguenti determinazioni.

Non servono divagazioni su altre vicende amministrative o politiche. Il CB3, il canile o altri temi non rispondono alla domanda principale: perché sul D32 non è stato ancora assunto un atto chiaro, motivato e definitivo?

La riqualificazione di un’area è un obiettivo legittimo e condivisibile, ma deve avvenire attraverso strumenti urbanistici corretti, trasparenti e coerenti con la pianificazione vigente. Se un comparto cambia funzione, ciò deve avvenire con atti generali, pubblici e motivati, non attraverso percorsi che rischiano di produrre effetti urbanistici progressivi senza un adeguato inquadramento complessivo.

Tasso e Ritucci affermano di essere in possesso di documentazione, pareri tecnici e legali a sostegno della piena legittimità dell’operazione. Bene: se tale documentazione esiste, ritengo opportuno che venga resa conoscibile alla città. Su una vicenda che riguarda pianificazione urbanistica, titoli edilizi, standard, note regionali e rilievi istituzionali, la trasparenza è un dovere verso i cittadini.

La domanda resta semplice: perché il Comune non decide in modo chiaro? Perché non chiarisce pubblicamente la propria posizione? Perché non assume un atto netto rispetto ai rilievi sollevati?

Anche il sindaco La Marca, a mio avviso, non può restare ai margini della questione. È vero che i dirigenti firmano gli atti gestionali, ma la politica indirizza, controlla e risponde alla città. L’inerzia amministrativa, quando produce effetti, diventa anch’essa una scelta politica.

Se qualcuno ritiene che le mie valutazioni siano errate, lo dimostri nel merito, carte alla mano. Se esistono atti contrari, vengano pubblicati. Se l’operazione è legittima, venga spiegata alla città in modo trasparente.

Per quanto mi riguarda, ho invitato la Regione Puglia e la Provincia di Foggia a valutare l’esercizio dei poteri previsti dalla legge in caso di perdurante inerzia. In assenza di riscontri e di provvedimenti entro il termine indicato, mi riservo di trasmettere gli atti e la documentazione agli organi competenti per le valutazioni del caso.

Sul D32 non serve alzare i toni. Serve chiarezza. Serve trasparenza. Servono atti.”

A cura di Angelo Riccardi.