Davide Simone Cavallo, aggredito a Milano: “A 22 anni ho perso l’uso delle gambe, ma non la voglia di vivere”

Davide Simone Cavallo ha 22 anni ed è lo studente della Bocconi aggredito e accoltellato la notte del 12 ottobre 2025 in zona corso Como, a Milano. Un attacco violento per pochi euro che gli ha provocato una grave lesione midollare e la perdita dell’uso delle gambe. A distanza di mesi, in vista dell’udienza del 20 maggio, ha deciso di raccontare pubblicamente la sua storia attraverso una lunga testimonianza.

«Mi chiamo Davide Simone Cavallo, 6 mesi fa sono stato accoltellato e ho quasi perso me stesso e l’uso delle gambe. Sono un ragazzo come altri, solo più fortunato, forse, e un po’ ferito».

Il giovane descrive una vita precedente fatta di sport, movimento e libertà: ginnastica artistica, basket, danza, corsa e viaggi, una quotidianità intensa che oggi appare lontana. «Mi piace correre, saltare, ballare moltissimo… non sono mai stato fermo un minuto», racconta, sottolineando il contrasto con la sua condizione attuale.

Dopo l’aggressione, il risveglio in ospedale è traumatico: confusione, tubi, dolore e soprattutto la consapevolezza immediata di non sentire più le gambe. «Che cosa è successo? Dove sono?… Perché non mi sento le gambe?», ricorda nella sua testimonianza.

Seguono giorni in terapia intensiva segnati da interventi chirurgici, ventilazione assistita, farmaci pesanti e immobilità quasi totale. Il giovane racconta anche momenti di forte alterazione e paura: la percezione della morte, le allucinazioni, il panico costante e la dipendenza totale dalle cure mediche.

«Una paura matta, tremenda, indescrivibile… volevo la mamma», scrive, ricordando il periodo più critico della degenza.

La lesione midollare comporta conseguenze permanenti e complesse: non solo la perdita della mobilità, ma anche problemi neurologici, dolore cronico, spasmi, difficoltà fisiologiche e un lungo percorso riabilitativo quotidiano. «Le mie giornate da 6 mesi a questa parte iniziano con tubi, pillole e medicazioni».

Nel suo racconto emerge anche la dimensione psicologica della convivenza con una nuova condizione fisica: la necessità di reimparare il corpo, il movimento e la percezione sensoriale, in un percorso definito lento e incerto.

Cavallo riflette anche sugli aggressori, cinque ragazzi giovanissimi. «Mi dispiace per ogni giorno che passano in galera, mi dispiace davvero», afferma, spiegando di non riuscire a provare odio. «Non odio. Dovrei farlo, credo, sarebbe logico, ma non mi riesce».

Il suo racconto si allarga poi a una riflessione più ampia sulla vita, sul valore del tempo e sulla fragilità dell’esistenza. «Fino a ieri tutto era normale… un giorno ti svegli e la tua vita è cambiata e non puoi farci nulla».

Tra i passaggi più intensi, la consapevolezza del cambiamento irreversibile: “Il cuore perdona, il corpo invece, ancora, aspetta”, scrive, descrivendo la distanza tra accettazione emotiva e realtà fisica.

Nonostante tutto, nel suo percorso emerge anche la volontà di reagire. Il giovane racconta il lavoro quotidiano di riabilitazione e la necessità di adattarsi a una nuova condizione, fatta di limiti ma anche di progressi graduali. «Ogni movimento ripreso è frutto della mia voglia di vivere e forza di volontà».

Centrale nella sua testimonianza è anche il ruolo della famiglia e delle persone che lo hanno assistito: medici, infermieri, fisioterapisti e operatori sanitari. Un sistema di supporto che lui definisce decisivo per la sua sopravvivenza e il suo percorso di recupero.

Davide conclude con una riflessione che unisce dolore e consapevolezza: la vita, dice, è diventata più fragile ma anche più preziosa. «Non mi sono mai sentito tanto vivo e nuovo quanto dopo aver visto la morte in faccia».

E aggiunge un pensiero finale che sintetizza il suo percorso interiore: la paura non riguarda più la vita quotidiana, ma solo la sua possibile assenza. Una dichiarazione che segna il punto di arrivo, almeno per ora, di una storia di violenza, sopravvivenza e trasformazione profonda.

Lo riporta leggo.it.