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FERRARI INCIDENTE Distrugge una Ferrari in un incidente, l’abbandona e torna a casa

Una Ferrari rossa completamente danneggiata, abbandonata tra l’erba accanto all’autostrada e senza traccia del conducente

Distrugge una Ferrari in un incidente, l'abbandona e torna a casa

Distrugge una Ferrari in un incidente, l'abbandona e torna a casa - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Cronaca // Focus //

Una Ferrari rossa completamente danneggiata, abbandonata tra l’erba accanto all’autostrada e senza traccia del conducente. È la scena trovata all’alba lungo l’A1, nel Canton Argovia, in Svizzera, dove una fuoriserie è uscita di strada per cause ancora da chiarire.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30 nei pressi di Lenzburg, quando alcuni automobilisti hanno notato l’auto semidistrutta fuori dalla carreggiata. La vettura aveva travolto parte della vegetazione prima di fermarsi nell’erba alta, riportando gravi danni alla carrozzeria.

A sorprendere maggiormente gli agenti intervenuti sul posto è stata però l’assenza del conducente. All’arrivo della polizia cantonale non c’era nessuno vicino alla Ferrari, circostanza che ha immediatamente fatto partire le verifiche per ricostruire quanto accaduto.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire rapidamente al proprietario dell’auto, un cittadino svizzero di 57 anni. L’uomo è stato rintracciato direttamente nella sua abitazione, dove era rientrato dopo l’incidente senza riportare ferite.

Davanti agli investigatori, il 57enne ha scelto di non fornire spiegazioni sull’accaduto, avvalendosi del diritto al silenzio. Restano quindi da chiarire sia la dinamica dell’uscita di strada sia il motivo per cui abbia lasciato la vettura incidentata sul posto senza chiedere soccorso.

La polizia ha aperto un’indagine per ricostruire con precisione quanto avvenuto lungo il tratto autostradale del Canton Argovia.

Lo riporta leggo.it.

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