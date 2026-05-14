ELLETRE, professionalità e innovazione al servizio della mobilità verticale

Nel settore della mobilità verticale, affidabilità, sicurezza e competenza rappresentano elementi fondamentali. È su questi valori che si fonda ELLETRE, realtà specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, montascale e porte scorrevoli, punto di riferimento per privati, aziende e condomìni del territorio di Manfredonia e provincia.

Con sede in Via Cala del Fico 6 a Manfredonia, ELLETRE opera con l’obiettivo di offrire soluzioni moderne, efficienti e personalizzate, capaci di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone e l’accessibilità degli edifici.

L’azienda si distingue per l’attenzione verso l’innovazione tecnologica e per la cura dedicata alla sicurezza degli impianti. Ogni installazione viene realizzata nel rispetto delle normative vigenti, con materiali di alta qualità e sistemi progettati per garantire comfort, durata ed efficienza energetica.

Dagli ascensori per edifici residenziali ai montacarichi destinati ad attività commerciali e industriali, fino ai montascale pensati per favorire l’autonomia delle persone con difficoltà motorie, ELLETRE propone soluzioni studiate su misura per ogni esigenza.

Uno dei punti di forza dell’azienda è il servizio di assistenza tecnica e manutenzione programmata, fondamentale per garantire il corretto funzionamento degli impianti nel tempo. Professionalità, rapidità d’intervento e disponibilità rappresentano caratteristiche che permettono a ELLETRE di costruire un rapporto di fiducia con la clientela.

L’impresa offre inoltre consulenza specializzata per l’ammodernamento degli impianti esistenti, intervenendo con tecnologie innovative in grado di migliorare prestazioni, sicurezza e consumi energetici.

Grazie all’esperienza maturata nel settore e a un approccio orientato alla qualità del servizio, ELLETRE si conferma una realtà dinamica e in continua crescita nel panorama locale. L’azienda punta su competenza tecnica, attenzione ai dettagli e soluzioni personalizzate, rispondendo con efficacia alle esigenze di una clientela sempre più attenta a comfort, accessibilità e sicurezza.

Per informazioni e contatti:

ELLETRE

Via Cala del Fico 6 – Manfredonia (FG)

Tel. 0884 1950113

Email: elletre.service@gmail.com

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