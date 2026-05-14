Edizione n° 6067

BALLON D'ESSAI

PARROCO DI IELSI // Madre e figlia avvelenate, ascoltato il parroco: “Antonella Di Ielsi si confessò con lui”
15 Maggio 2026 - ore  10:41

CALEMBOUR

ALESSIA PALERMO // Palermo in lacrime per Alessia: la tifosa rosanero scortata da un corteo di moto
15 Maggio 2026 - ore  12:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // ELLETRE, professionalità e innovazione al servizio della mobilità verticale

ELLETRE ASCENSORI ELLETRE, professionalità e innovazione al servizio della mobilità verticale

Con sede in Via Cala del Fico 6 a Manfredonia, ELLETRE opera con l’obiettivo di offrire soluzioni moderne, efficienti e personalizzate

ELLETRE, professionalità e innovazione al servizio della mobilità verticale

ELLETRE, professionalità e innovazione al servizio della mobilità verticale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Economia // Manfredonia //

Nel settore della mobilità verticale, affidabilità, sicurezza e competenza rappresentano elementi fondamentali. È su questi valori che si fonda ELLETRE, realtà specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, montascale e porte scorrevoli, punto di riferimento per privati, aziende e condomìni del territorio di Manfredonia e provincia.

Con sede in Via Cala del Fico 6 a Manfredonia, ELLETRE opera con l’obiettivo di offrire soluzioni moderne, efficienti e personalizzate, capaci di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone e l’accessibilità degli edifici.

L’azienda si distingue per l’attenzione verso l’innovazione tecnologica e per la cura dedicata alla sicurezza degli impianti. Ogni installazione viene realizzata nel rispetto delle normative vigenti, con materiali di alta qualità e sistemi progettati per garantire comfort, durata ed efficienza energetica.

Dagli ascensori per edifici residenziali ai montacarichi destinati ad attività commerciali e industriali, fino ai montascale pensati per favorire l’autonomia delle persone con difficoltà motorie, ELLETRE propone soluzioni studiate su misura per ogni esigenza.

Uno dei punti di forza dell’azienda è il servizio di assistenza tecnica e manutenzione programmata, fondamentale per garantire il corretto funzionamento degli impianti nel tempo. Professionalità, rapidità d’intervento e disponibilità rappresentano caratteristiche che permettono a ELLETRE di costruire un rapporto di fiducia con la clientela.

L’impresa offre inoltre consulenza specializzata per l’ammodernamento degli impianti esistenti, intervenendo con tecnologie innovative in grado di migliorare prestazioni, sicurezza e consumi energetici.

Grazie all’esperienza maturata nel settore e a un approccio orientato alla qualità del servizio, ELLETRE si conferma una realtà dinamica e in continua crescita nel panorama locale. L’azienda punta su competenza tecnica, attenzione ai dettagli e soluzioni personalizzate, rispondendo con efficacia alle esigenze di una clientela sempre più attenta a comfort, accessibilità e sicurezza.

Per informazioni e contatti:
ELLETRE
Via Cala del Fico 6 – Manfredonia (FG)
Tel. 0884 1950113
Email: elletre.service@gmail.com

FOTOGALLERY

messaggio promozionale

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "ELLETRE, professionalità e innovazione al servizio della mobilità verticale"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO