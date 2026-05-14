Emergenza sangue al Masselli Mascia, appello sindaco Colangelo: “Doniamo sangue gruppo 0 positivo e A positivo”

APPELLO DEL SINDACO DI SAN SEVERO LIDYA COLANGELO: “E’ EMERGENZA SANGUE ALL’OSPEDALE TERESA MASSELLI MASCIA. DONIAMO SANGUE GRUPPO ZERO POSITIVO E A POSITIVO. GRAZIE A TUTTI”.

E’ emergenza sangue a San Severo. Il Direttore del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Teresa Masselli Mascia dr. Donato Carafa ha incontrato il Sindaco Lidya Colangelo al fine di allertare la comunità sanseverese e dell’intero territorio per donare sangue, specificatamente gruppo “ZERO POSITIVO” e gruppo “A POSITIVO”.

“Raccolgo con tutto il cuore l’appello del dr. Carafa e conseguentemente invito tutti i nostri concittadini, ma anche quelli dei centri vicini e quanti arrivano nella nostra città per i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Soccorso a recarsi nel nostro Ospedale e donare sangue – dichiara il Sindaco Lidya Colangelo -. Il contributo che può dare ognuno di noi rappresenta un aiuto fondamentale ed indispensabile per quanti ne hanno davvero bisogno. Donare il sangue è un atto di solidarietà concreto che può fare la differenza”.

Per effettuare la donazione è possibile recarsi presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 11,00. Occorre effettuare donazioni per arginare l’emergenza.

Sempre in queste ore lo stesso Direttore del Centro Trasfusionale Donato Carafa ha provveduto ad allertare anche i presidenti delle Associazioni Croce Rossa Italiana San Severo e Torremaggiore, AVIS, FIDAS e FRATRES delle varie sezioni territoriali (San Severo, Apricena, Torremaggiore, Serracapriola, Poggio Imperiale e Lesina).

San Severo, 14 maggio 2026