Edizione n° 6066

BALLON D'ESSAI

ANGELO PIZZI // Funerali di Angelo Pizzi a Bisceglie, don Barbaro: “Non possiamo arrenderci a una logica disfattista”
14 Maggio 2026 - ore  15:04

CALEMBOUR

PIZZO FOGGIA // Foggia, inchiesta sul pizzo ai costruttori: “Ho pagato, ma era un prestito”
14 Maggio 2026 - ore  13:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Emergenza sangue al Masselli Mascia, appello sindaco Colangelo: “Doniamo sangue gruppo 0 positivo e A positivo”

Emergenza sangue al Masselli Mascia, appello sindaco Colangelo: “Doniamo sangue gruppo 0 positivo e A positivo”

MASSELLI MASCIA, PH ENZO MAIZZI

MASSELLI MASCIA, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Stato news //

APPELLO DEL SINDACO DI SAN SEVERO LIDYA COLANGELO: “E’ EMERGENZA SANGUE ALL’OSPEDALE TERESA MASSELLI MASCIA. DONIAMO SANGUE GRUPPO ZERO POSITIVO E A POSITIVO. GRAZIE A TUTTI”.

E’ emergenza sangue a San Severo. Il Direttore del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Teresa Masselli Mascia dr. Donato Carafa ha incontrato il Sindaco Lidya Colangelo al fine di allertare la comunità sanseverese e dell’intero territorio per donare sangue, specificatamente gruppo “ZERO POSITIVO” e gruppo “A POSITIVO”.

“Raccolgo con tutto il cuore l’appello del dr. Carafa e conseguentemente invito tutti i nostri concittadini, ma anche quelli dei centri vicini e quanti arrivano nella nostra città per i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Soccorso a recarsi nel nostro Ospedale e donare sangue – dichiara il Sindaco Lidya Colangelo -. Il contributo che può dare ognuno di noi rappresenta un aiuto fondamentale ed indispensabile per quanti ne hanno davvero bisogno. Donare il sangue è un atto di solidarietà concreto che può fare la differenza”.

Per effettuare la donazione è possibile recarsi presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 11,00. Occorre effettuare donazioni per arginare l’emergenza.

Sempre in queste ore lo stesso Direttore del Centro Trasfusionale Donato Carafa ha provveduto ad allertare anche i presidenti delle Associazioni Croce Rossa Italiana San Severo e Torremaggiore, AVIS, FIDAS e FRATRES delle varie sezioni territoriali (San Severo, Apricena, Torremaggiore, Serracapriola, Poggio Imperiale e Lesina).

San Severo, 14 maggio 2026

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO