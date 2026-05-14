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SCHEGGIA OPERAIO Estratta scheggia metallica dall’occhio di un operaio: salvata la vista

Un complesso intervento di microchirurgia oculare d’urgenza ha salvato l’occhio e la vista a un operaio edile di 60 anni

Estratta scheggia metallica dall’occhio di un operaio: salvata la vista

Ospedale di Putignano - Fonte Immagine: comune.putignano.ba.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Attualità // Bari //

Un complesso intervento di microchirurgia oculare d’urgenza ha salvato l’occhio e la vista a un operaio edile di 60 anni, vittima di un grave incidente sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi. L’operazione è stata eseguita con successo nell’ospedale di Putignano dall’équipe di Oculistica.

L’uomo era stato trasferito dal Pronto Soccorso dopo un incidente con una smerigliatrice. Una setola metallica si era staccata dall’attrezzo, penetrando nel bulbo oculare e provocando una grave ferita corneale, cataratta traumatica, emorragia interna e diverse lesioni alla retina.

Il paziente è stato immediatamente preso in carico dal reparto diretto dal dottor Giovanni Colonna. I medici hanno organizzato l’intervento in tempi rapidissimi, intervenendo con una serie di procedure microchirurgiche altamente specialistiche.

Estratta scheggia metallica dall’occhio di un operaio: salvata la vista

Nel corso dell’operazione, durata circa un’ora e svolta in anestesia locale, i chirurghi hanno prima rimosso il frammento metallico lungo circa 2,5 centimetri, riparando la ferita corneale. Successivamente è stato asportato il cristallino danneggiato e sostituito con uno artificiale. Infine è stata eseguita una vitrectomia per eliminare il coagulo di sangue interno e trattare con il laser le numerose rotture retiniche causate dall’impatto.

Grazie alla tempestività dell’intervento e alla precisione delle manovre chirurgiche, il 60enne è potuto tornare a casa già nel pomeriggio dello stesso giorno, con un programma di controlli specialistici ravvicinati.

Gli esami effettuati nelle ore successive hanno mostrato un decorso clinico positivo e i primi segnali incoraggianti di recupero della funzionalità visiva.

Il caso evidenzia l’efficienza della rete sanitaria territoriale nella gestione delle emergenze traumatiche e la disponibilità di strumenti tecnologicamente avanzati, come il microscopio 3D utilizzato durante l’intervento. Allo stesso tempo, richiama l’attenzione sull’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro, fondamentali per prevenire incidenti di simile gravità.

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