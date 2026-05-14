Ai Campi Diomedei di Foggia prende il via la rassegna cinematografica dedicata a Fernando Di Leo, in programma dal 14 al 17 maggio 2026 con proiezioni alle ore 22.30. L’iniziativa si inserisce nel progetto culturale “La città che vorrei”, promosso dall’Università di Foggia, che propone una riflessione sul ruolo della città contemporanea come spazio educativo, relazionale e culturale.

La rassegna interpreta il cinema come strumento di rigenerazione urbana e di attivazione degli spazi pubblici, trasformando i Campi Diomedei in una vera e propria arena cinematografica a cielo aperto. L’obiettivo è restituire al cinema una funzione non solo di intrattenimento, ma anche di lettura critica delle dinamiche urbane e sociali.

Autore centrale del cinema di genere italiano, Fernando Di Leo ha raccontato con sguardo diretto e realistico i temi della criminalità, del potere e delle trasformazioni urbane. Il suo lavoro ha contribuito a definire una rappresentazione della città segnata da conflitto sociale, disuguaglianze e tensioni economiche, elementi che mantengono ancora oggi forte attualità.

Originario di San Ferdinando di Puglia, Di Leo è considerato uno dei principali innovatori del poliziottesco italiano. Il suo cinema si distingue per una narrazione essenziale, una regia asciutta e una visione della città come spazio di scontro permanente tra interessi economici, politici e criminali, rendendolo un punto di riferimento anche nel panorama internazionale del noir e del crime.

Il programma delle proiezioni propone quattro serate dedicate ai suoi film più rappresentativi. Il 14 maggio apre la rassegna I padroni della città, gangster movie che analizza l’infiltrazione del potere criminale nei sistemi urbani ed economici. Il 15 maggio è in programma La mala ordina, che racconta una vicenda di criminalità organizzata su scala internazionale, evidenziando la dimensione globale delle mafie.

Il 16 maggio sarà proiettato Milano calibro 9, considerato uno dei vertici del noir italiano, centrato su un ex detenuto coinvolto in un intrigo di sospetti e violenza. La rassegna si chiude il 17 maggio con Il boss, opera che mette in scena in modo diretto le dinamiche interne delle organizzazioni mafiose e le lotte di potere.

Il progetto si inserisce nel percorso strategico de “La città che vorrei”, che individua nella cultura uno strumento di trasformazione urbana e nella riattivazione degli spazi pubblici una leva di innovazione sociale. In questa prospettiva, i Campi Diomedei diventano una infrastruttura culturale temporanea, dove il cinema contribuisce a riqualificare e reinterpretare lo spazio urbano.

L’iniziativa propone un modello di fruizione culturale gratuito, accessibile e partecipato, in cui la città torna a essere luogo di esperienza condivisa, racconto e comunità.

Sede: Campi Diomedei, Foggia

Proiezioni: ore 22.30

Ingresso: libero fino a esaurimento posti

Maggiori informazioni: https://www.unifg.it/it/terza-missione/impegno-sociale-e-culturale/public-engagement/eventi-e-iniziative/la-citta-che-vorrei-una-bussola-la-legalita/la-citta-che-vorrei-una-bussola-la-legalita-2026