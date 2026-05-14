Foggia, inchiesta sul pizzo ai costruttori: “Ho pagato, ma era un prestito”

Un sistema estorsivo strutturato, presunti intermediari nei cantieri e imprenditori restii ad ammettere il pagamento del pizzo. È uno dei filoni emersi dall’inchiesta coordinata dalla Dda di Bari, condotta da squadra mobile e carabinieri, culminata l’11 maggio con 18 arresti per estorsioni aggravate dal metodo mafioso, tentativi di racket, spaccio e detenzione di armi.

Al centro di uno degli episodi contestati c’è la figura di Antonio Bellofatto, 79enne fabbro foggiano, accusato dagli investigatori di aver svolto il ruolo di intermediario per conto dei clan nei confronti di alcuni imprenditori edili.

Le dichiarazioni di un costruttore ascoltato dagli investigatori mostrano l’evoluzione del racconto nel corso di tre interrogatori. Nel primo, il 4 marzo 2025, l’imprenditore nega di aver consegnato denaro in contanti a Bellofatto, spiegando di pagarlo esclusivamente tramite bonifici per lavori legati alle serrande dei box.

Il giorno successivo, però, cambia versione: ammette di aver consegnato 2mila euro in contanti, definendoli un prestito, e racconta di avergli dato in precedenza altre somme da mille euro mai restituite.

Nel terzo interrogatorio, del 21 maggio 2025, il quadro cambia ulteriormente. L’imprenditore riferisce che Bellofatto chiedeva denaro come presunto canone per la guardiania del cantiere. «Do 2mila euro al mese a Bellofatto da circa 20 mesi», avrebbe dichiarato agli investigatori, precisando però di avere già un istituto di vigilanza incaricato della sicurezza e che Bellofatto non avrebbe mai inviato personale sul posto.

Subito dopo l’interrogatorio, una microspia registra una conversazione tra il costruttore e altri imprenditori all’interno della Questura. «Gli ho detto la verità… perché c’hanno tutto», dice l’uomo riferendosi agli investigatori, aggiungendo il timore di subire conseguenze amministrative.

Secondo il gip di Bari Angela De Santis, dalle indagini emerge come i clan foggiani, pur appartenenti a fazioni storicamente rivali, collaborassero nel settore delle estorsioni dividendosi i proventi. Nell’ordinanza cautelare si legge infatti che le organizzazioni criminali «agiscono di comune accordo spartendo i profitti».

Tra le intercettazioni riportate negli atti compare anche una conversazione tra Francesco Abbruzzese, detto “Stoppino”, e Alessandro Moretti, nella quale si parla della divisione delle somme riscosse: «Metà a noi e metà a loro».

Bellofatto è accusato di aver fatto da tramite in almeno tre episodi estorsivi ai danni di imprenditori che avrebbero versato somme periodiche comprese tra mille e 4mila euro. Secondo gli investigatori, il suo ruolo sarebbe stato favorito dal lavoro svolto nei cantieri edili, che gli consentiva contatti diretti con i costruttori.

Nell’ordinanza vengono riportate anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Francavilla, ex boss dell’omonimo clan. «Bellofatto è un fiancheggiatore… lavorando per i costruttori funge da tramite», avrebbe dichiarato il pentito, sostenendo che il fabbro fosse considerato una figura trasversale rispetto ai diversi gruppi criminali cittadini.

L’indagine resta nella fase preliminare e per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.