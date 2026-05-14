Foggia investe sui giovani talenti: 10mila euro per il Concorso musicale “Umberto Giordano”
La Giunta comunale approva la co-organizzazione della diciottesima edizione della manifestazione promossa dall’associazione “Suoni del Sud”
FOGGIA – Il Comune di Foggia conferma il proprio sostegno al Concorso Nazionale Musicale “Umberto Giordano”, una delle manifestazioni culturali più consolidate del panorama cittadino.
Con una delibera approvata dalla Giunta comunale, Palazzo di Città ha ufficializzato la co-organizzazione dell’edizione 2026 della kermesse musicale promossa dall’associazione “Suoni del Sud”.
L’iniziativa, giunta alla diciottesima edizione, si svolgerà dall’11 al 16 maggio al Teatro comunale Umberto Giordano, che sarà concesso gratuitamente per tutte le attività legate al concorso.
Il Comune ha inoltre disposto un contributo economico di 10mila euro a sostegno della manifestazione, a fronte di una spesa complessiva prevista di circa 40mila euro.
Secondo quanto riportato nella delibera, il concorso rappresenta una realtà ormai consolidata nel panorama culturale locale e costituisce una significativa occasione di crescita artistica per giovani musicisti provenienti da diverse parti d’Italia.
L’amministrazione comunale sottolinea come il sostegno alla manifestazione rientri pienamente nelle finalità istituzionali del Servizio Cultura e nelle strategie di promozione del territorio.
Tra gli obiettivi dichiarati figurano il rafforzamento dell’identità culturale cittadina, la valorizzazione dei giovani talenti e la promozione turistica della città.
La Giunta evidenzia inoltre che la collaborazione con soggetti culturali del territorio permette di rendere più efficiente l’azione pubblica senza configurare forme di sponsorizzazione.
Il concorso, organizzato dall’associazione “Suoni del Sud”, negli anni ha registrato una partecipazione crescente e una significativa ricaduta in termini di immagine per Foggia.
Secondo Palazzo di Città, eventi di questo tipo contribuiscono anche a generare effetti positivi per l’economia locale, grazie alla presenza di partecipanti, famiglie, docenti e operatori provenienti da fuori città.
Il contributo economico sarà imputato al capitolo di bilancio dedi