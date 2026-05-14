Foggia, rapina in corso Vittorio Emanuele: arrestato 18enne

La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato un 18enne ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in pieno centro città, lungo Corso Vittorio Emanuele, ai danni di un uomo che si trovava seduto al tavolino di un bar.

Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata avvicinata improvvisamente da un giovane che, con violenza, avrebbe tentato di strapparle una collana in oro. Ne sarebbe nata una colluttazione, durante la quale il presunto autore si sarebbe poi dato alla fuga.

Determinante è stato il pronto intervento delle Volanti della Questura di Foggia, insieme all’analisi immediata delle immagini di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di individuare rapidamente il sospettato. Il 18enne è stato così rintracciato e tratto in arresto, per poi essere trasferito presso la Casa Circondariale di Foggia, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in base al principio di presunzione di innocenza, l’indagato non può essere considerato colpevole fino a eventuale sentenza definitiva.

Lo riporta questure.poliziadistato.it.