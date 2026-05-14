Foggia, via ai lavori della “Stazione di Posta”: anticipazione da 128mila euro per il progetto PNRR dedicato ai senza dimora

Il Comune accelera sull’intervento finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La struttura nascerà nell’ex scuola Arpi di via Don Michele Di Gioia e offrirà servizi di accoglienza e inclusione sociale per persone in condizione di grave marginalità

FOGGIA – Prosegue il percorso amministrativo del Comune di Foggia per la realizzazione della nuova “Stazione di Posta” destinata alle persone in condizioni di povertà estrema, marginalità sociale e senza dimora. Con una determinazione dirigenziale pubblicata all’Albo Pretorio, Palazzo di Città ha disposto il riconoscimento dell’anticipazione contrattuale pari a 128.718 euro nell’ambito del progetto finanziato dal PNRR – Missione 5 Inclusione e Coesione.

L’intervento, inserito nella misura “Povertà estrema – Stazioni di posta”, rappresenta uno dei principali investimenti sociali programmati dall’amministrazione comunale negli ultimi anni. Il progetto prevede la riqualificazione dell’ex scuola dell’infanzia “Arpi”, in via Don Michele Di Gioia, destinata a diventare un centro di accoglienza e supporto per persone in grave disagio economico e abitativo.

L’anticipazione riconosciuta dal Comune corrisponde al 20 per cento del valore del contratto, come previsto dal Codice degli Appalti. Le somme saranno erogate all’associazione temporanea di imprese aggiudicataria dei lavori, composta da HR Infrastrutture Primarie Spa, GA.MI. Impianti Srl e Angelo Lattarulo.

Il provvedimento arriva dopo l’avvio concreto del cantiere, formalizzato il 20 marzo scorso attraverso il verbale di inizio lavori sottoscritto dal direttore dei lavori, l’architetto Fedele Antonio Rosania, e dai rappresentanti dell’impresa mandataria.

L’opera rientra nel più ampio programma di inclusione sociale finanziato dall’Unione Europea attraverso il Next Generation EU. Il progetto foggiano era stato candidato nel marzo del 2022 dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia e successivamente ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un contributo complessivo di 1 milione e 90mila euro.

Di questa somma, 910mila euro sono destinati alla ristrutturazione dell’immobile e 180mila euro ai servizi di gestione e assistenza sociale.

L’obiettivo dell’intervento è quello di creare un presidio stabile per il contrasto alla povertà estrema, capace di offrire servizi di accoglienza, orientamento, accompagnamento sociale e supporto alle persone senza dimora o in condizioni di grave esclusione.

Nel corso degli anni il progetto ha attraversato numerosi passaggi amministrativi: dalla progettazione preliminare all’approvazione del progetto esecutivo, fino all’affidamento dei lavori e all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Il Comune ha evidenziato come la struttura rappresenti un tassello fondamentale delle politiche sociali territoriali, anche alla luce dell’aumento delle fragilità economiche e abitative registrate negli ultimi anni.

La nuova “Stazione di Posta” dovrà diventare un punto di riferimento per le persone più vulnerabili del territorio, integrando servizi socioassistenziali, interventi di supporto e percorsi di inclusione.

Nel provvedimento si sottolinea inoltre che l’erogazione dell’anticipazione è stata subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria emessa da Groupama Assicurazioni, verificata dagli uffici comunali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’amministrazione comunale ha confermato che tutte le attività progettuali dovranno essere completate entro le scadenze previste dal PNRR, con conclusione degli interventi infrastrutturali entro il 2026.