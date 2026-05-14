Foggia, volontariato e nuove fragilità: “Aiutiamo i ragazzi a tornare a scuola”

FOGGIA – Non solo ambiente, anziani o persone in difficoltà economica. Il volontariato, oggi, potrebbe e dovrebbe guardare anche a una fragilità spesso silenziosa: quella dei ragazzi e delle ragazze che si allontanano dallo studio perché si sentono meno capaci, più lenti nell’apprendimento o semplicemente lasciati indietro.

È la riflessione proposta da un autista del trasporto pubblico locale di Foggia, che lancia un’idea concreta: creare una rete di studenti volontari, selezionati e seguiti dai docenti, capace di offrire lezioni gratuite a chi rischia di abbandonare la scuola.

Il progetto potrebbe partire dall’Università di Foggia, coinvolgendo scuole superiori e medie, con incontri settimanali non solo nel capoluogo ma anche nei comuni della Capitanata. Con il supporto di Comune, Provincia e istituzioni locali, si potrebbe immaginare anche un servizio di trasporto dedicato, una sorta di “viaggio di istruzione” al contrario: non per visitare luoghi, ma per raggiungere chi ha bisogno di recuperare fiducia.

L’obiettivo non sarebbe sostituirsi alla scuola, ma affiancarla. Molti studenti, infatti, non smettono di frequentare perché non vogliono studiare, ma perché provano vergogna nel chiedere aiuto, temono il giudizio dei compagni o si sentono inadeguati rispetto alla classe. Da qui possono nascere assenze, bugie in famiglia, bocciature e, nei casi più delicati, l’avvicinamento a compagnie sbagliate.

Il progetto potrebbe avere anche un nome simbolico e provocatorio: “Vi diamo una lezione”. Una lezione non nel senso punitivo del termine, ma come occasione per rimettersi in cammino, recuperare autostima e tornare a “correre” insieme agli altri sul piano culturale e umano.

L’autista richiama poi un secondo tema: quello degli aiuti alimentari. Sempre più spesso, racconta, si vedrebbero alimenti destinati alla carità abbandonati vicino ai bidoni. Una scena che ferisce soprattutto chi dona, rinunciando a una parte delle proprie risorse per aiutare gli altri.

Da qui l’appello alle realtà caritative, alla diocesi e alle parrocchie: verificare con attenzione le reali condizioni di bisogno e, soprattutto, non limitare l’accoglienza alla consegna di un pacco alimentare, di un abito o di un pasto caldo.

Accogliere, secondo questa visione, significa anche riempire il tempo delle persone fragili con attività utili: sport, cultura, lettura, piccoli laboratori, competenze pratiche come cucire, stirare o imparare un mestiere.

Perché la dignità non passa solo dall’aiuto ricevuto, ma anche dalla possibilità di dire: “Io so fare qualcosa”.

A cura di Giovanna Tambo.