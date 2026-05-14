Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “350 euro al mese da Stasi, nessun problema a restituirli”

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, tornano al centro del dibattito anche gli aspetti economici legati al risarcimento riconosciuto alla famiglia. A intervenire è l’avvocato della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, che chiarisce la posizione dei genitori della vittima rispetto alle somme percepite negli anni.

Secondo il legale, alla famiglia non interessa la dimensione economica della vicenda. “Della parte economica non interessa sostanzialmente nulla. Questo concetto che si stiano arroccando per due soldi in croce, perché tali sono, è oltremodo offensivo. Dei circa 300 euro al mese che ricevono da Stasi oggi, le garantisco che i Poggi farebbero a meno. Non vivono certo di quelli”, ha dichiarato Tizzoni in un’intervista a Open.

Il riferimento è al mantenimento mensile collegato alla condanna di Alberto Stasi, tema spesso richiamato anche sui social nel contesto delle nuove ipotesi investigative che coinvolgono Andrea Sempio.

L’avvocato sottolinea inoltre la complessità del percorso giudiziario già affrontato: “Ci vorrebbe solo un po’ più di rispetto nell’immaginare una famiglia che ha avuto una figlia uccisa, con uno Stato che ha riconosciuto la responsabilità del condannato dopo due indagini a Pavia, ricorso straordinario alla Cassazione, ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, due tentativi di revisione a Brescia… tutto sommato penso che anche i Poggi potessero e possano pensare che i circa 50 magistrati che fino ad oggi hanno visto la vicenda non abbiano sbagliato”.

Sul piano economico, Tizzoni precisa che il risarcimento stabilito in origine era di circa un milione di euro, poi ridotto a seguito di un accordo transattivo a circa 700 mila euro. Ad oggi, la somma effettivamente percepita si aggirerebbe tra i 350 e i 400 mila euro.

“Di cui ne avranno spesi 150 mila per affrontare i processi. Avranno messo da parte 200mila euro. Il signor Poggi da sempre ha un conto dedicato, dove ogni mese vengono accreditati questi circa 350-400 euro del lavoro di Stasi, e lui quella cifra non l’ha mai toccata, ce l’ha lì. Restituire quelle somme non comporterebbe nessun concreto, serio disagio”, ha aggiunto il legale, sottolineando che, in caso di revisione favorevole a Stasi, la restituzione non rappresenterebbe un problema per la famiglia.

Parallelamente, la Procura di Milano sta proseguendo il lavoro sulle numerose denunce legate a contenuti diffamatori e attacchi social emersi negli ultimi mesi, che coinvolgono la famiglia Poggi e le cugine Paola e Stefania Cappa. Le segnalazioni riguardano ipotesi di diffamazione, calunnia e atti persecutori, con centinaia di querele già depositate e al vaglio degli inquirenti.

Lo riporta adnkronos.com.