“Giordano in Jazz 2026”, il Comune lancia la Summer Edition: concerti davanti al teatro e biglietti fino a 25 euro
Approvato dalla Giunta il nuovo cartellone estivo della rassegna musicale. Previsti eventi gratuiti e spettacoli a pagamento nel cuore della città
FOGGIA – Musica, spettacolo e promozione culturale. Il Comune di Foggia rilancia “Giordano in Jazz” con la nuova Summer Edition 2026, approvata dalla Giunta comunale nell’ambito della programmazione culturale del Teatro Umberto Giordano.
La rassegna estiva si svolgerà davanti al teatro comunale e rappresenterà uno degli appuntamenti di punta del calendario culturale cittadino.
Il programma, approvato con delibera di Giunta, punta a consolidare una manifestazione che negli ultimi anni ha contribuito a rafforzare l’immagine culturale di Foggia anche fuori dai confini regionali.
L’amministrazione comunale sottolinea come la musica jazz rappresenti uno strumento capace di creare dialogo tra tradizione e innovazione, favorendo la partecipazione di pubblici differenti e valorizzando il centro cittadino.
La Summer Edition sarà organizzata in collaborazione con Puglia Culture per gli aspetti amministrativi e logistici.
Il Comune ha previsto un investimento di 41.500 euro oltre IVA, ai quali si aggiungeranno i costi relativi alle schede tecniche e alla comunicazione.
La programmazione comprende eventi gratuiti collegati al “Gio Festival” e concerti a pagamento con ticket fissati a 25 euro per il primo settore e 20 euro per il secondo.
Tra le novità più rilevanti anche la revisione della programmazione precedentemente annunciata.
La Giunta ha infatti disposto l’annullamento dell’impegno economico già previsto per il concerto di Esperanza Spalding, a causa della cancellazione del tour dell’artista.
La delibera conferma inoltre il ruolo centrale del Teatro Umberto Giordano nella strategia culturale cittadina.
Secondo l’amministrazione, la rassegna rappresenta un’occasione importante non soltanto dal punto di vista artistico ma anche sotto il profilo turistico ed economico.
L’obiettivo è attrarre pubblico da tutta la regione e generare ricadute positive per le attività commerciali del territorio.
Per la gestione operativa dell’iniziativa è stato individuato come dirigente responsabile Carlo Dicesare, dirigente finanziario del Comune e curatore della rassegna dal 2015.
Gli uffici comunali saranno chiamati ad adottare tutti gli atti necessari per garantire lo svolgimento degli spettacoli, comprese le autorizzazioni relative alla sicurezza e al pubblico spettacolo.