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Manfredonia, il Comune aggiorna i profili professionali: in arrivo psicologi, educatori e funzionari contabili

Manfredonia. Cittadinanza onoraria e Laurentino d'oro: approvato il nuovo regolamento

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Stato news //

Manfredonia, il Comune aggiorna i profili professionali: in arrivo psicologi, educatori e funzionari contabili

La Giunta comunale di Manfredonia approva il nuovo aggiornamento del catalogo dei profili professionali del personale dipendente e apre la strada all’assunzione di nove nuovi funzionari destinati ai servizi sociali e amministrativi dell’ente.

Con la deliberazione n. 111 del 14 maggio 2026, l’amministrazione comunale ha istituito tre nuove figure professionali: funzionario psicologo, funzionario educatore professionale socio-pedagogico e funzionario contabile-economico finanziario esperto di rendicontazione.

Il provvedimento si collega al piano nazionale di reclutamento promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali. A Manfredonia sono stati assegnati nove funzionari: due amministrativi, due contabili, due psicologi e tre educatori socio-pedagogici.

Secondo il Comune, l’aggiornamento dei profili si è reso necessario per adeguare l’organizzazione interna ai nuovi fabbisogni professionali legati ai servizi sociali e assistenziali.

Particolarmente articolata la descrizione della figura dell’educatore professionale socio-pedagogico, che opererà nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, con competenze nella presa in carico delle persone fragili, nel sostegno alle famiglie e nella gestione di progetti educativi territoriali.

Le attività previste includono interventi contro il disagio minorile, il contrasto alla violenza di genere, il supporto alle persone con disabilità e il lavoro nelle equipe multidisciplinari dei servizi sociali.

Il nuovo funzionario psicologo sarà invece chiamato a svolgere attività di prevenzione, diagnosi e sostegno psicologico, partecipando anche alla progettazione degli interventi sociali territoriali e ai programmi di contrasto alla povertà.

La figura del funzionario contabile esperto di rendicontazione avrà invece il compito di seguire la gestione economico-finanziaria dei progetti, il monitoraggio dei fondi pubblici e comunitari e il controllo di gestione dell’ente.

Il Comune sottolinea che i nuovi profili professionali sono stati condivisi con sindacati e rappresentanze sindacali interne prima dell’approvazione definitiva della delibera.

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