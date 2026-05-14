Manfredonia. In ricordo delle sorelle Maria e Veneranda Pellico

Manfredonia. Ci sono luoghi che non sono soltanto attività commerciali, ma diventano parte integrante dell’anima di una città. Il piccolo negozio di alimentari delle sorelle Maria e Veneranda Pellico, in via San Lorenzo, è stato uno di questi.

Per decenni quel locale ha rappresentato molto più di un semplice punto vendita: era un luogo di incontro, di memoria, di quotidianità. Generazioni di manfredoniani hanno varcato quella soglia ritrovando sapori autentici, gentilezza e quel senso di familiarità che oggi appare sempre più raro.

Nonostante il trascorrere degli anni e i cambiamenti del commercio moderno, le sorelle Pellico sono rimaste fedeli alla loro identità. Gli arredi di sempre, le storiche affettatrici manuali, il mobilio antico custodivano una tradizione fatta di semplicità, sacrificio e dedizione al lavoro.

Il ricordo personale di chi scrive si intreccia con quello collettivo della città. La prima volta in quel negozio risale all’infanzia: appena sei anni e lo stupore negli occhi davanti a quel piccolo mondo fatto di profumi e colori. Tra i ricordi più vivi, l’acquisto di un barattolo di cioccolato a doppia crema, bianca e nera, simbolo di una dolcezza che ancora oggi riaffiora nella memoria.

Con il tempo Maria e Veneranda sono diventate figure familiari per tutti. Dietro quel bancone hanno visto crescere intere famiglie, ascoltato storie, accompagnato la vita quotidiana di centinaia di giovani manfredoniani. Anche negli ultimi anni, ormai anziane, continuavano ad accogliere i clienti con discrezione e umanità, suscitando rispetto e commozione.

Ricordarle oggi significa rendere omaggio a una Manfredonia autentica, fatta di relazioni sincere, botteghe storiche e persone che hanno saputo trasformare il proprio lavoro in una testimonianza di amore verso la comunità.

Le sorelle Pellico resteranno nella memoria cittadina come custodi di un tempo semplice ma prezioso, che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerle.

A cura di Claudio Castriotta.