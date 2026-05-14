Manfredonia, incendio al mercatino rionale della Croce: paura tra i presenti. CIVILIS: “Gesto grave e incivile”

MANFREDONIA (FG) – Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi al mercatino rionale della Croce, a Manfredonia, dove un incendio ha coinvolto un banco in legno utilizzato per la vendita di prodotti e diverse cassette di plastica presenti nell’area mercatale.

L’allarme è stato lanciato dagli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali CIVILIS, impegnati sul posto in attività di controllo e tutela del territorio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare rapidamente le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio alle strutture vicine e alle numerose persone presenti nell’area.

Fortunatamente non si registrano feriti. L’episodio ha provocato soltanto danni materiali e momenti di forte preoccupazione tra commercianti e cittadini.

L’ipotesi del gesto doloso

Secondo le prime valutazioni, l’origine del rogo potrebbe essere dolosa. A riferirlo è Giuseppe Marasco, comandante del Corpo Volontari Nazionale CIVILIS, che ha espresso forte preoccupazione per quanto accaduto. “Dalle prime evidenze sembrerebbe trattarsi di un gesto compiuto con superficialità e incoscienza. Bruciare un banco di lavoro significa colpire chi ogni giorno si guadagna da vivere onestamente e manca di rispetto all’intera comunità”.

Parole dure che richiamano l’attenzione sul valore sociale del mercatino rionale, considerato da molti un punto di riferimento per il quartiere e per l’economia cittadina.

“Difendere gli spazi pubblici e il lavoro”

Per CIVILIS, episodi del genere rappresentano un segnale preoccupante sul piano del rispetto delle regole e della convivenza civile. “La civiltà di una città si misura dal rispetto degli spazi comuni e del lavoro altrui – prosegue Marasco –. Famiglie, scuole e associazioni devono contribuire all’educazione dei più giovani al senso civico e al rispetto delle persone”.

L’associazione chiede inoltre un rafforzamento dei controlli nelle aree pubbliche, soprattutto nelle ore pomeridiane, al fine di prevenire nuovi episodi di vandalismo o danneggiamento.

Il ringraziamento ai Vigili del Fuoco

CIVILIS ha infine espresso gratitudine ai Vigili del Fuoco per la rapidità e la professionalità dimostrate durante le operazioni di spegnimento, decisive per evitare conseguenze più gravi.

Le autorità stanno ora raccogliendo elementi utili per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Chiunque abbia assistito ai fatti o disponga di informazioni utili è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine.