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MANZELLA MANFREDONIA Manfredonia, mastelli trascinati da un cane. Manzella: “Serve un intervento urgente sul randagismo”

Segnalata una situazione di degrado e disagio per i residenti nelle zone di via San Salvatore e via Orto Sdanga a Manfredonia

Manfredonia, mastelli trascinati da un cane. Manzella: “Serve un intervento urgente sul randagismo”

Manfredonia, mastelli trascinati da un cane. Manzella: “Serve un intervento urgente sul randagismo” - Fonte Immagine: Facebook, Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella, segnala una situazione di degrado e disagio per i residenti nelle zone di via San Salvatore e via Orto Sdanga a Manfredonia, dove nelle ultime notti si registrano episodi anomali legati alla gestione dei rifiuti.

Secondo quanto riportato, un cane di grossa taglia avrebbe iniziato a prelevare i mastelli dell’immondizia lasciati fuori dalle abitazioni durante le ore notturne e le prime ore del mattino. In un primo momento si era ipotizzato un gesto vandalico, ma successivamente è stato accertato che si tratta dell’animale, probabilmente attratto dalla ricerca di cibo.

I contenitori vengono poi trascinati fino alla zona del campetto Scaloria, in via Orto Sdanga, dove i rifiuti finiscono sparsi, causando cattivi odori, sporcizia e forti disagi ai residenti, ormai esasperati dalla situazione.

Manzella chiede un intervento immediato degli enti competenti per affrontare il problema sia sotto il profilo del decoro urbano sia della gestione del randagismo, invitando inoltre i cittadini a collaborare e segnalare eventuali episodi simili.

“Serve un tempestivo intervento degli enti competenti affinché venga affrontato il problema”, sottolinea il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, che richiama l’attenzione sulla necessità di una risposta strutturale alla situazione.

Lo riporta su Facebook Alessandro Manzella, Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia.

 

1 commenti su "Manfredonia, mastelli trascinati da un cane. Manzella: “Serve un intervento urgente sul randagismo”"

  1. Nel rione croce vigomo una inciviltà e un degrado davvero raccapriccianti. Nella zona del mercatino alimentare non solo accumuli di buste di rifiuti non differenziati ma addirittura pesante mobilio abbandonato nel perimetro mercatale. Pazzesco!! E nessuno nota nulla!! Pazzesco!

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