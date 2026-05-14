Edizione n° 6065

BALLON D'ESSAI

DECARO LORUSSO // Caso Lorusso-Policlinico Bari: Decaro chiede l’annullamento della borsa di studio assegnata
13 Maggio 2026 - ore  09:18

CALEMBOUR

DECESSI FOGGIA // Morti sul lavoro, Puglia in zona rossa: 14 vittime nei primi tre mesi del 2026
13 Maggio 2026 - ore  14:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. “‘Non siamo fannulloni’: la rabbia di una candidata dopo il recruiting day”

RECRUITING DAY MANFREDONIA Manfredonia. “‘Non siamo fannulloni’: la rabbia di una candidata dopo il recruiting day”

Il grido amaro di una lettrice che ha voluto affidare a Stato Quotidiano il proprio sfogo dopo la conclusione del recente recruiting day svolto in città

Manfredonia. “‘Non siamo fannulloni’: la rabbia di una candidata dopo il recruiting day”

Colloquio di lavoro - Fonte Immagine non riferita al testo: edilizialavoro.com

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – “Non dite che non vogliamo lavorare”. È questo il grido amaro di una lettrice che ha voluto affidare a Stato Quotidiano il proprio sfogo dopo la conclusione del recente recruiting day svolto in città.

Una giornata che, secondo molti partecipanti, avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità concreta per chi cerca occupazione, ma che per diversi candidati si è trasformata nell’ennesima delusione.

“Sono molto rammaricata per come si è conclusa la giornata del recruiting day. Molti di noi avevano speranze di trovare lavoro. Come al solito, si sono presentate aziende che da anni sfruttano i lavoratori”, racconta la donna.

Secondo quanto riferito, nonostante la grande affluenza registrata durante l’evento, alcune aziende avrebbero successivamente continuato a cercare personale attraverso siti online e l’ufficio di collocamento di Manfredonia, segno – sostiene la lettrice – che molti candidati avrebbero preferito evitare determinate realtà lavorative.

“Molti le hanno evitate perché spesso non si attengono alle assunzioni regolari”, aggiunge.

Lo sfogo si allarga poi alla difficile condizione di tanti lavoratori precari, soprattutto nel settore della ristorazione e dei servizi, dove – denuncia – stipendi bassissimi e turni massacranti sarebbero ancora una realtà diffusa.

“Io sono una di quelle persone che non è mai riuscita a trovare un lavoro con un contratto regolare CCNL. Ho sempre lavorato senza risparmiarmi, con turni superiori alle otto ore per 20 o 25 euro al giorno”.

Parole dure, che raccontano la frustrazione di chi si sente spesso accusato di “non voler lavorare”, quando invece – sostiene la donna – il vero problema sarebbe la mancanza di offerte dignitose e contratti regolari.

“Ormai ho la nausea nel sentire sempre le stesse cose. Non è vero che non vogliamo lavorare”.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO