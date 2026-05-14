Manfredonia. “‘Non siamo fannulloni’: la rabbia di una candidata dopo il recruiting day”

MANFREDONIA – “Non dite che non vogliamo lavorare”. È questo il grido amaro di una lettrice che ha voluto affidare a Stato Quotidiano il proprio sfogo dopo la conclusione del recente recruiting day svolto in città.

Una giornata che, secondo molti partecipanti, avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità concreta per chi cerca occupazione, ma che per diversi candidati si è trasformata nell’ennesima delusione.

“Sono molto rammaricata per come si è conclusa la giornata del recruiting day. Molti di noi avevano speranze di trovare lavoro. Come al solito, si sono presentate aziende che da anni sfruttano i lavoratori”, racconta la donna.

Secondo quanto riferito, nonostante la grande affluenza registrata durante l’evento, alcune aziende avrebbero successivamente continuato a cercare personale attraverso siti online e l’ufficio di collocamento di Manfredonia, segno – sostiene la lettrice – che molti candidati avrebbero preferito evitare determinate realtà lavorative.

“Molti le hanno evitate perché spesso non si attengono alle assunzioni regolari”, aggiunge.

Lo sfogo si allarga poi alla difficile condizione di tanti lavoratori precari, soprattutto nel settore della ristorazione e dei servizi, dove – denuncia – stipendi bassissimi e turni massacranti sarebbero ancora una realtà diffusa.

“Io sono una di quelle persone che non è mai riuscita a trovare un lavoro con un contratto regolare CCNL. Ho sempre lavorato senza risparmiarmi, con turni superiori alle otto ore per 20 o 25 euro al giorno”.

Parole dure, che raccontano la frustrazione di chi si sente spesso accusato di “non voler lavorare”, quando invece – sostiene la donna – il vero problema sarebbe la mancanza di offerte dignitose e contratti regolari.

“Ormai ho la nausea nel sentire sempre le stesse cose. Non è vero che non vogliamo lavorare”.

A cura di Michele Solatia.