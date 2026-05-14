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Home // Stato news // Manfredonia, nuovi espropri per le opere idriche di Ippocampo e Scalo dei Saraceni: Aqp avvia le occupazioni d’urgenza

Manfredonia, nuovi espropri per le opere idriche di Ippocampo e Scalo dei Saraceni: Aqp avvia le occupazioni d’urgenza

Manfredonia, rilievi batimetrici tra Scalo di Lauro e Scalo dei Saraceni: ordinanza della Guardia Costiera

Scalo dei Saraceni - Fonte Immagine: beachsearcher.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Stato news //

Nuovo passaggio amministrativo per il progetto di adeguamento delle infrastrutture idriche e fognarie a servizio degli insediamenti turistici di Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo. Acquedotto Pugliese ha notificato i provvedimenti di occupazione anticipata e determinazione delle indennità provvisorie di esproprio per alcune aree interessate dai lavori nel territorio di Manfredonia.

Il procedimento rientra nel progetto denominato “P1178”, già approvato dall’Autorità Idrica Pugliese con dichiarazione di pubblica utilità delle opere. La misura si inserisce nell’ambito degli interventi destinati al potenziamento delle reti idriche e fognarie nelle zone costiere a forte vocazione turistica del Golfo.

Secondo la documentazione ufficiale, la pubblica utilità è stata dichiarata efficace dopo l’apposizione del vincolo espropriativo mediante deliberazione del Consiglio comunale di Manfredonia del 18 aprile 2023.

Acquedotto Pugliese, delegato alle attività espropriative dall’Autorità Idrica Pugliese, ha quindi disposto l’occupazione anticipata degli immobili necessari all’esecuzione delle opere. Nel provvedimento viene specificato che i proprietari interessati potranno presentare osservazioni o documentazione utile alla definizione delle indennità entro trenta giorni dalla notifica.

Tra gli immobili coinvolti figura anche una particella catastale in agro di Manfredonia, foglio 109, per la quale è stata fissata al 25 giugno 2026 l’immissione in possesso da parte dei tecnici incaricati da Acquedotto Pugliese.

Il decreto allegato chiarisce che l’occupazione anticipata viene disposta per ragioni d’urgenza, legate alla necessità di avviare rapidamente i lavori senza attendere la conclusione dell’intera procedura espropriativa.

Nel piano analitico allegato sono riportati i dati relativi alle superfici interessate dall’esproprio e le relative indennità economiche. In uno dei casi esaminati, la superficie destinata a esproprio permanente è pari a 265 metri quadrati, con un valore di mercato stimato in 3 euro al metro quadrato e un’indennità complessiva fissata in 795 euro, oltre all’eventuale indennità aggiuntiva per conduzione agricola.

Il progetto rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti per l’area costiera sud di Manfredonia, interessata da anni da problematiche legate ai servizi idrici e fognari, soprattutto durante la stagione estiva quando aumenta sensibilmente la presenza turistica.

Secondo quanto riportato nel decreto, l’obiettivo delle opere è migliorare l’efficienza delle reti e garantire servizi adeguati agli insediamenti turistici della fascia costiera.

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