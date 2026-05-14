Manfredonia, paura sulla SS89: auto contro un cinghiale al km 168. Coinvolta una giovane militare

MANFREDONIA (FG) – Attimi di paura questa mattina lungo la Strada Statale 89, nel tratto che collega Manfredonia a Foggia. All’altezza del chilometro 168, una giovane militare in servizio presso la caserma del capoluogo dauno è rimasta coinvolta in un violento incidente stradale dopo l’improvviso attraversamento di un grosso cinghiale.

L’animale avrebbe invaso la carreggiata all’improvviso, rendendo inevitabile l’impatto. La parte anteriore dell’autovettura è stata gravemente danneggiata, mentre il cinghiale è morto sul colpo. La conducente, soccorsa dal personale del 118 Sanitaservice ASL Foggia, è stata assistita sul posto in evidente stato di shock.

Immediato anche l’intervento degli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali CIVILIS, coordinati dal comandante Giuseppe Marasco, impegnati in attività volontarie di supporto alle forze dell’ordine. Sul luogo del sinistro sono giunti inoltre i tecnici ANAS per la messa in sicurezza della carreggiata, il carro attrezzi Manzella per la rimozione del veicolo e le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

L’allarme di CIVILIS: “Emergenza ormai fuori controllo”

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il problema della presenza incontrollata dei cinghiali sulle strade del territorio garganico. “Non è un caso isolato – dichiara il comandante Giuseppe Marasco –. Solo negli ultimi mesi abbiamo raccolto numerose segnalazioni lungo la SS89 e sulle provinciali 141, 58 e 59. I cinghiali rappresentano ormai un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Oggi è andata bene, ma poteva trasformarsi in una tragedia”.

CIVILIS chiede interventi immediati di prevenzione, tra cui l’installazione di dissuasori acustici, recinzioni nei punti più critici e una maggiore segnalazione del rischio attraversamento animali selvatici. L’associazione sollecita inoltre l’attivazione di piani di controllo della popolazione di cinghiali previsti dal Piano Faunistico Regionale.

Risarcimenti e responsabilità

L’incidente riaccende anche il dibattito sui risarcimenti per danni causati dalla fauna selvatica. La giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce infatti, in diversi casi, la responsabilità dell’ente gestore della strada qualora non siano state adottate adeguate misure di prevenzione. Fondamentali, in questi casi, risultano i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, la documentazione fotografica e le testimonianze raccolte sul posto. Secondo quanto ricordato da CIVILIS, la normativa nazionale e regionale prevede inoltre la possibilità di avanzare richiesta di risarcimento anche nei confronti degli enti competenti per la gestione faunistica.

Sicurezza stradale, cresce la preoccupazione

L’ennesimo episodio conferma una situazione sempre più preoccupante sulle arterie stradali che collegano Manfredonia al resto della provincia, dove automobilisti e pendolari segnalano con crescente frequenza la presenza di animali selvatici a bordo carreggiata, soprattutto nelle ore serali e all’alba.

“Non possiamo permettere – conclude Marasco – che chi si reca al lavoro rischi la vita ogni giorno. Servono risposte concrete e immediate”.