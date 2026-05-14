Manfredonia punta sul cicloturismo, tra mare e percorsi immersi nella natura del Gargano

Manfredonia guarda sempre più al cicloturismo come nuova opportunità di valorizzazione del territorio, puntando sulle sue strade panoramiche, sui percorsi immersi nella natura e sulla posizione strategica di “porta del Gargano”.

La città è stata protagonista di un press tour organizzato nell’ambito di “Manfredonia Experience”, iniziativa promossa sotto la regia della Fondazione Re Manfredi. Due giornate in sella che hanno permesso di esplorare il territorio garganico attraverso itinerari cicloturistici ancora poco conosciuti ma dalle grandi potenzialità.

Tradizionalmente Manfredonia rappresenta uno dei principali punti di accesso al Gargano. Da qui, infatti, è possibile raggiungere facilmente località simbolo della zona come Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste e la Foresta Umbra. Accanto al turismo classico, però, il territorio sta ora investendo anche sul turismo in bicicletta, con l’obiettivo di intercettare una domanda in costante crescita.

Attualmente il comparto è ancora agli inizi. Le infrastrutture dedicate ai ciclisti sono limitate e la cultura del viaggio in bici non è ancora radicata come in altre aree italiane. Tuttavia diverse realtà locali stanno lavorando per sviluppare servizi e percorsi specifici, a partire dalla Fondazione Re Manfredi e da alcune società specializzate nell’organizzazione di vacanze attive sul Gargano.

Tra queste c’è anche il progetto “Mooveng”, il cui nome richiama la filosofia pugliese del “mo’ veng’”, espressione che richiama un approccio lento e rilassato alla scoperta del territorio, lontano dalla fretta e dallo stress.

Durante il tour, guide esperte hanno accompagnato i partecipanti lungo strade secondarie e percorsi a basso traffico, tra sterrati ideali per il gravel e tratti asfaltati immersi nella campagna garganica. Un territorio che, secondo gli organizzatori, si presta naturalmente al viaggio in bicicletta grazie alla varietà dei paesaggi e alla presenza di percorsi poco trafficati.

In crescita anche l’attenzione delle strutture ricettive, con i primi bike hotel che stanno iniziando a nascere proprio in quest’area della Puglia.

Tra i progetti più significativi c’è il GAG, il Giro ad Anello del Gargano, un sistema di itinerari che attraversa l’intero promontorio collegando Manfredonia e Peschici. Il percorso prevede diverse varianti pensate per adattarsi alle esigenze dei ciclisti: dai tracciati gravel ai percorsi tecnici per mountain bike, fino agli itinerari completamente asfaltati dedicati alle bici da corsa.

L’obiettivo è trasformare il Gargano in una destinazione sempre più attrattiva per il turismo outdoor, valorizzando il legame tra paesaggio, natura, tradizioni e mobilità lenta.

Lo riporta cyclinside.it.