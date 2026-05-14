Manfredonia, via libera ai nuovi profili professionali: il Comune assume nove funzionari per il sociale

La Giunta comunale di Manfredonia accelera sul rafforzamento dei servizi sociali e approva l’aggiornamento del catalogo dei profili professionali del personale dipendente. Con la deliberazione n. 111 del 14 maggio 2026, l’amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca ha istituito tre nuove figure professionali strategiche: funzionario psicologo, funzionario educatore professionale socio-pedagogico e funzionario contabile-economico finanziario esperto di rendicontazione.

Il provvedimento nasce dalla necessità di adeguare la macchina amministrativa alle recenti assegnazioni ministeriali nell’ambito degli Ambiti Territoriali Sociali. Secondo quanto riportato nella delibera, al Comune di Manfredonia sono stati assegnati nove funzionari a tempo pieno e determinato per tre anni, nell’ambito del piano nazionale di reclutamento promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel dettaglio, arriveranno due funzionari amministrativi, due funzionari contabili, due psicologi e tre educatori socio-pedagogici. Figure che serviranno a potenziare l’organizzazione dei servizi alla persona, soprattutto in un territorio che negli ultimi anni ha dovuto affrontare nuove emergenze sociali, fragilità familiari e crescenti richieste di assistenza.

La delibera chiarisce che il profilo di “funzionario amministrativo” era già presente nell’organizzazione comunale, mentre si è resa necessaria l’istituzione degli altri tre profili professionali, finora non contemplati nel catalogo approvato nel 2025.

Particolare attenzione è stata dedicata alla figura dell’educatore professionale socio-pedagogico. Il documento allegato alla delibera definisce il ruolo come centrale nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, con competenze che spaziano dalla progettazione educativa al sostegno delle famiglie, fino alla gestione di interventi rivolti a minori, persone con disabilità e soggetti in condizioni di disagio sociale.

Tra le attività previste figurano anche interventi contro la dispersione scolastica, la devianza giovanile e la violenza di genere, oltre alla partecipazione alle equipe multidisciplinari territoriali. I nuovi educatori potranno inoltre coordinare progetti sociali complessi e svolgere attività di monitoraggio e rendicontazione.

Il profilo dello psicologo, invece, sarà orientato alla prevenzione, diagnosi e sostegno psicologico sia individuale sia di comunità. Il Comune punta a rafforzare le attività di supporto nell’ambito dei servizi sociali, delle politiche contro la povertà e della tutela dei minori, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità.

Non meno importante la nuova figura del funzionario contabile ed esperto di rendicontazione, chiamato a seguire la gestione finanziaria dei progetti, la programmazione economica, il controllo di gestione e soprattutto la rendicontazione dei fondi pubblici e comunitari. Una professionalità ritenuta ormai indispensabile per gli enti locali impegnati nella gestione di finanziamenti nazionali ed europei.

La delibera evidenzia inoltre che i nuovi profili sono stati condivisi preventivamente con organizzazioni sindacali e rappresentanze interne, nel rispetto del contratto collettivo nazionale degli enti locali.