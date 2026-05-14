FOGGIA – Sono stati confermati gli arresti domiciliari per i tre giovani di Manfredonia, tutti classe 2005, accusati del violento pestaggio avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2025 nella zona del Castello, tra corso Manfredi, la villa comunale e il cosiddetto “spacco”.

La decisione è arrivata al termine degli interrogatori di garanzia svoltisi questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Foggia, dinanzi al dr. Dello Iacovo. I tre ragazzi – G.G., P.M. e F.A. – restano quindi sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Secondo quanto emerso nel corso degli interrogatori, uno degli indagati si è avvalso della facoltà di non rispondere, scegliendo di non rendere dichiarazioni davanti al giudice. Gli altri due, invece, hanno risposto alle domande formulate nel corso dell’udienza, fornendo la propria versione dei fatti.

L’inchiesta riguarda il brutale pestaggio denunciato da un trentenne di Manfredonia, rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito da tre giovani che, secondo la ricostruzione investigativa, lo avrebbero fermato senza un reale motivo mentre si stava allontanando dalla zona insieme ad alcuni amici.

La vittima avrebbe tentato di evitare il confronto, nato – secondo gli atti – da un presunto sguardo di troppo. Dalle accuse emergerebbero prima insulti e minacce, poi il violento pestaggio culminato con calci e pugni anche mentre il trentenne si trovava già a terra.

Le conseguenze furono gravissime: frattura completa della mandibola, intervento chirurgico maxillo-facciale e un lungo percorso di riabilitazione. Secondo l’accusa, dopo l’aggressione sarebbero arrivate anche intimidazioni rivolte alla vittima per impedirle di denunciare quanto accaduto.