Meteo, ancora temporali e grandine: "Dopo il 20 arriva l’estate"

L’Italia si prepara a una nuova fase di maltempo intenso con temporali, grandine, vento forte e neve sulle Alpi, prima di un deciso cambiamento previsto a partire dalla prossima settimana. A delineare il quadro è il meteorologo Lorenzo Tedici, che conferma una fase perturbata destinata a durare diversi giorni.

Secondo le previsioni, il Paese sarà interessato da circa dieci giorni consecutivi di instabilità atmosferica, con piogge diffuse, raffiche di vento e nevicate fino a quote relativamente basse per il periodo. Una situazione che rischia di aggravare il quadro idrogeologico, su terreni già saturi, aumentando la possibilità di allagamenti e frane.

Tra gli elementi più rilevanti del peggioramento c’è anche il vento, con raffiche che potranno superare i 90 km/h, in particolare sul Mar Ligure e lungo i crinali appenninici. Atteso inoltre un marcato rischio di grandinate, soprattutto sulla Pianura Padana centro-orientale.

Le condizioni meteo peggioreranno già nelle prossime ore con una nuova Libecciata sul Mar Ligure, capace di generare onde fino a 4-5 metri lungo le coste tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Nel pomeriggio di giovedì si prevede inoltre un aumento del rischio di supercelle temporalesche, fenomeni particolarmente intensi e potenzialmente pericolosi, in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e, in casi estremi, anche tornado.

Il peggioramento si intensificherà ulteriormente venerdì 15 maggio, quando è previsto un calo termico significativo con temperature massime sotto i 14-15 gradi anche al Centro Italia. La neve potrà scendere fino a circa 1200-1300 metri sulle Alpi, un valore anomalo per la seconda metà di maggio.

Sia venerdì sia sabato il maltempo interesserà gran parte della Penisola, alternando temporali intensi a schiarite temporanee, ma con piogge persistenti soprattutto nelle aree più esposte.

Nel dettaglio, giovedì sono attesi temporali e grandine al Nord, instabilità al Sud e nuvolosità al Centro; venerdì il maltempo colpirà diffusamente Nord e Centro con rovesci anche al Sud, in particolare in Campania; sabato la situazione resterà ancora compromessa su gran parte del Paese.

La svolta è attesa da domenica 17 maggio, quando inizierà un graduale miglioramento grazie all’arrivo di un anticiclone che porterà condizioni più stabili e un progressivo aumento delle temperature.

“Dopo questa fase perturbata, a partire dal 20 maggio tornerà l’estate”, è la tendenza indicata dagli esperti, con un ritorno del sole e un rialzo termico diffuso su tutta la Penisola.

Lo riporta repubblica.it.