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Home // Cronaca // Minzolini assolto dall’accusa di diffamazione a Virginia Raggi: “Quel tweet rientra nel diritto di critica”

RAGI MINZOLINI Minzolini assolto dall’accusa di diffamazione a Virginia Raggi: “Quel tweet rientra nel diritto di critica”

Secondo i giudici d’appello, il messaggio pubblicato sui social dall’ex senatore rientrava nell’esercizio del diritto di critica

Minzolini assolto dall’accusa di diffamazione a Virginia Raggi: “Quel tweet rientra nel diritto di critica”

Minzolini e Raggi - Fonte Immagine: roma.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

La Corte d’Appello di Roma ha assolto l’ex parlamentare di Forza Italia ed ex direttore del Tg1, Augusto Minzolini, dall’accusa di diffamazione nei confronti dell’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, stabilendo che “il fatto non costituisce reato”.

Secondo i giudici d’appello, il messaggio pubblicato sui social dall’ex senatore rientrava nell’esercizio del diritto di critica. La decisione ribalta così la precedente sentenza del tribunale che, nel 2024, aveva invece condannato Minzolini.

La vicenda risale al 2017, quando il giornalista, dopo una caduta in motorino causata dalle condizioni stradali della Capitale, aveva pubblicato un duro commento su Twitter, oggi X, contro l’allora sindaca di Roma. Nel post Minzolini aveva scritto: “Percorro strade dissestate di Roma e mi domando perché un’incapace, ignorante, demente abbia voluto fare il sindaco. È disonestà intellettuale!”.

A seguito di quel messaggio, Virginia Raggi aveva deciso di procedere per vie legali. Dopo la condanna pronunciata in primo grado, l’ex sindaca aveva commentato la sentenza sui social spiegando: “L’ho citato in tribunale e quando c’è stato l’incontro di mediazione non si è presentato. Ho scelto di non percorrere la strada del risarcimento perché volevo delle scuse “vere” in quanto non sono né “demente”, né “incapace” né “ignorante” né “intellettualmente disonesta”.

Nel medesimo messaggio aveva aggiunto: “Ebbene oggi il tribunale l’ha condannato per quegli insulti: sono stati necessari 7 lunghi anni, ma giustizia è fatta”.

Ora però la Corte d’Appello ha completamente ribaltato il verdetto, riconoscendo che il contenuto del tweet contestato rientrava nei limiti del diritto di critica politica e non configurava il reato di diffamazione.

Lo riporta open.online.

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