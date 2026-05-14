MONTE SANT’ANGELO — Un appuntamento dedicato alla memoria, alla spiritualità e alla storia del territorio garganico. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 19, nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Monte Sant’Angelo, sarà presentato il libro “Michelina. Donna garganica discepola di Cristo nei suoi diari spirituali”, volume curato da Adelino Di Marino con la collaborazione di suor Ildegarde Capone O.S.B.
L’iniziativa, promossa con il coinvolgimento di diverse realtà culturali e religiose del territorio, intende accendere i riflettori sulla figura di Michelina, donna profondamente legata alla fede cristiana e protagonista di un intenso percorso spirituale raccontato attraverso i suoi diari.
Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di S.E. Dom Riccardo Luca Guariglia, Abate di Montevergine, del sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo e di don Nicola Cardillo della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù.
Nel corso della serata interverranno Adelino Di Marino, autore del libro, lo storico Alberto Cavallini e suor Ildegarde Grazia Capone della Biblioteca Suore Montevergine, che offriranno riflessioni sul valore storico, umano e spirituale dell’opera.
A moderare l’evento sarà il giornalista Franco Salcuni.
La presentazione rappresenta un’occasione importante per approfondire una testimonianza femminile del Gargano legata alla fede, alla devozione e alla vita quotidiana, attraverso pagine che restituiscono uno spaccato autentico di spiritualità vissuta.
L’ingresso sarà libero.
Informazioni
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
Via Montesacro 36 – Monte Sant’Angelo (Foggia)
Ore 19.00 – Sabato 16 maggio 2026
A cura di Giovanna Tambo.