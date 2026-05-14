Nel dibattito sulla realizzazione della moschea a Foggia, Forza Italia Giovani Foggia interviene chiedendo massima trasparenza amministrativa, rispetto delle procedure e coinvolgimento dei cittadini prima di ogni decisione definitiva.
Il movimento sottolinea che la questione non riguarda la libertà religiosa, definita come un diritto garantito dalla Costituzione, ma il metodo con cui l’intervento urbanistico viene portato avanti. Un progetto di tale portata, viene evidenziato, deve essere gestito attraverso processi chiari e condivisi, evitando accelerazioni o scelte non adeguatamente partecipate.
Forza Italia Giovani Foggia chiede all’amministrazione comunale di fare piena chiarezza sull’iter, rendendo pubblica la documentazione e garantendo ai cittadini informazioni complete sugli effetti dell’opera sul tessuto urbano, sulla viabilità e sulla vita sociale della città.
La posizione del movimento è netta nel ribadire la necessità di evitare contrapposizioni ideologiche, puntando invece su un confronto istituzionale basato su regole, ascolto e trasparenza.
Forza Italia Giovani Foggia annuncia inoltre che continuerà a seguire la vicenda per garantire il rispetto dell’interesse pubblico e dei principi di legalità.
«Serve chiarezza e rispetto delle procedure», afferma Carlo Bruno, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Foggia.