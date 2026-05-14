Pasquale Arena: «Senza opposizione il consiglio comunale perde la sua funzione democratica»

«Oggi ho assistito all’ultimo consiglio comunale di questa consiliatura. È da qui che voglio partire. Da questo luogo prezioso, a volte scomodo, ma sempre necessario». Inizia con questa riflessione l’analisi di Pasquale Arena, candidato sindaco escluso dalla prossima competizione elettorale, che lancia un monito accorato sul futuro delle istituzioni cittadine e sul valore del confronto democratico nella vita amministrativa della città.

Per Arena, infatti, il consiglio comunale rappresenta molto più di un semplice passaggio istituzionale o di una semplice aula: è il luogo nel quale una comunità misura la propria maturità democratica attraverso il dialogo, il dissenso e il confronto tra idee differenti.

«Il consiglio comunale non è una formalità. È il cuore pulsante della democrazia locale: il posto dove le idee si confrontano, dove le decisioni si pesano», prosegue la nota. «Ma cosa sarebbe questo luogo con una voce sola? Un’aula dove tutto scorre liscio, dove nessuno obietta, dove nessuno interpella o interroga, dove l’unanimità non nasce dal confronto ma dall’assenza di chi “osa” pensare diversamente?».

Una riflessione che si allarga al tema più generale del ruolo dell’opposizione nelle istituzioni democratiche. Secondo Arena, infatti, l’assenza di un confronto reale rischia di impoverire non solo il dibattito politico, ma anche la qualità stessa delle decisioni amministrative. Il contraddittorio, le domande scomode e le critiche costruttive rappresentano strumenti indispensabili per garantire equilibrio, trasparenza e controllo nell’azione di governo.

Secondo Arena, il rischio è quello di scivolare verso un pericoloso svuotamento delle funzioni democratiche: «Non sarebbe democrazia. Sarebbe una scenografia. Un consiglio comunale senza opposizione è un organo spoglio, svuotato della sua funzione più profonda. Perché la funzione del confronto non è creare ostacoli: è garantire che le decisioni reggano alla prova delle domande difficili. È lì che si misura la qualità di chi governa: non quando tutti applaudono, ma quando qualcuno chiede conto».

Una riflessione che richiama il valore più autentico delle istituzioni democratiche. In ogni sistema amministrativo sano, infatti, il ruolo dell’opposizione non è quello di rallentare o bloccare l’azione politica, ma di rappresentare una voce di controllo e di equilibrio. Il confronto serve a evitare che le decisioni vengano prese in maniera automatica o senza un reale approfondimento delle conseguenze per la comunità.

La presenza di posizioni diverse consente di portare all’attenzione problemi, dubbi e sensibilità differenti, offrendo ai cittadini una discussione più trasparente e completa. Senza questo contrappeso, il rischio è che il consiglio comunale perda progressivamente la propria funzione di luogo di dibattito e verifica, trasformandosi in uno spazio dove le decisioni vengono semplicemente ratificate.

È proprio nella capacità di rispondere alle critiche, di accettare il confronto e di motivare le proprie scelte che si misura la solidità di una classe dirigente e la qualità della sua visione politica.

L’analisi si sposta poi sulla natura stessa dell’amministrazione pubblica e sulla deriva che un potere incontrastato può assumere. Arena pone l’accento sul rischio di una gestione politica priva di bilanciamenti, sottolineando come governare senza opposizione possa trasformare il confronto democratico in una semplice ratifica delle decisioni prese da pochi.

«E allora la domanda è semplice: come si fa ad amministrare da soli? Come si governa una comunità senza che nessuno ti chieda perché, senza che nessuno ti dica “aspetta”, senza che nessuno ti chieda di spiegare? Non si fa. O meglio, si può fare. Ma non si chiama amministrazione. Si chiama gestione del potere».

Parole che assumono il tono di un appello alla partecipazione e alla responsabilità collettiva, in una fase politica particolarmente delicata per la città.

In chiusura, Arena ribadisce il valore del pluralismo come pilastro per la crescita sociale: «Ho sempre creduto che le idee diverse siano una risorsa. Che ascoltare uno sguardo alternativo non indebolisca, ma arricchisca. Che una comunità cresca proprio nell’incontro tra visioni diverse. Ecco perché credo che una comunità non si governa da soli. Si costruisce insieme».