Edizione n° 6065

BALLON D'ESSAI

DECARO LORUSSO // Caso Lorusso-Policlinico Bari: Decaro chiede l’annullamento della borsa di studio assegnata
13 Maggio 2026 - ore  09:18

CALEMBOUR

DECESSI FOGGIA // Morti sul lavoro, Puglia in zona rossa: 14 vittime nei primi tre mesi del 2026
13 Maggio 2026 - ore  14:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Playoff Serie C, impresa del Casarano. La Salernitana trema ma elimina la Casertana

CASARANO SALERNITANA Playoff Serie C, impresa del Casarano. La Salernitana trema ma elimina la Casertana

Tra i verdetti più importanti spicca l’impresa del Casarano, capace di ribaltare lo svantaggio e conquistare un risultato storico sul campo del Renate

Playoff Serie C, impresa del Casarano. La Salernitana trema ma elimina la Casertana

Playoff Serie C, impresa del Casarano. La Salernitana trema ma elimina la Casertana - Fonte Immagine: gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Focus // Sport //

Serata ricca di emozioni nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, con qualificazioni decise tra rimonte, gol allo scadere e risultati a sorpresa. Tra i verdetti più importanti spicca l’impresa del Casarano, capace di ribaltare lo svantaggio e conquistare un risultato storico sul campo del Renate.

Colpo esterno anche del Potenza Calcio, che dopo aver ipotecato la qualificazione all’andata supera anche il Campobasso FC e si conferma tra le squadre più solide della fase playoff.

Grande equilibrio invece a Lecco, dove il Calcio Lecco 1912 elimina la US Pianese grazie a un rigore trasformato in pieno recupero, mentre il Ravenna FC riesce ancora una volta a ribaltare il risultato contro il Cittadella e si qualifica come migliore terza.

Il match più atteso ha visto protagonista la US Salernitana 1919, che ha rischiato seriamente l’eliminazione contro la Casertana FC davanti a oltre 18mila spettatori all’Arechi. Gli ospiti erano riusciti a sbloccare la gara con Heinz sugli sviluppi di calcio d’angolo e avevano sfiorato il raddoppio con Butic, fermato da una grande parata di Donnarumma. Nel momento più difficile però è arrivata la svolta con il gol del subentrato Achik, che ha rimesso in equilibrio la sfida e ha permesso ai granata di passare il turno.

“Abbiamo superato il turno contro una grande squadra”, ha commentato a caldo Serse Cosmi.

Tra i risultati più sorprendenti della serata spicca proprio l’impresa del Casarano, capace di ribaltare una situazione complicata con tre reti in rimonta e di confermarsi protagonista assoluto di questi playoff, con un percorso esterno fin qui perfetto.

Domani alle 12 è previsto il sorteggio negli studi di Sky che definirà il tabellone fino alla finale. Nei quarti entreranno come teste di serie le seconde classificate dei gironi, tra cui Brescia, Ascoli e Catania, insieme alle squadre qualificate da questo turno.

Riepilogo risultati
Ravenna-Cittadella 1-1
Lecco-Pianese 1-1
Potenza-Campobasso 3-1
Renate-Casarano 0-3
Salernitana-Casertana 1-1

Lo riporta gazzetta.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"La felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha." — Oscar Wilde

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO