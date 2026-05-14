Serata ricca di emozioni nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, con qualificazioni decise tra rimonte, gol allo scadere e risultati a sorpresa. Tra i verdetti più importanti spicca l’impresa del Casarano, capace di ribaltare lo svantaggio e conquistare un risultato storico sul campo del Renate.
Colpo esterno anche del Potenza Calcio, che dopo aver ipotecato la qualificazione all’andata supera anche il Campobasso FC e si conferma tra le squadre più solide della fase playoff.
Grande equilibrio invece a Lecco, dove il Calcio Lecco 1912 elimina la US Pianese grazie a un rigore trasformato in pieno recupero, mentre il Ravenna FC riesce ancora una volta a ribaltare il risultato contro il Cittadella e si qualifica come migliore terza.
Il match più atteso ha visto protagonista la US Salernitana 1919, che ha rischiato seriamente l’eliminazione contro la Casertana FC davanti a oltre 18mila spettatori all’Arechi. Gli ospiti erano riusciti a sbloccare la gara con Heinz sugli sviluppi di calcio d’angolo e avevano sfiorato il raddoppio con Butic, fermato da una grande parata di Donnarumma. Nel momento più difficile però è arrivata la svolta con il gol del subentrato Achik, che ha rimesso in equilibrio la sfida e ha permesso ai granata di passare il turno.
“Abbiamo superato il turno contro una grande squadra”, ha commentato a caldo Serse Cosmi.
Tra i risultati più sorprendenti della serata spicca proprio l’impresa del Casarano, capace di ribaltare una situazione complicata con tre reti in rimonta e di confermarsi protagonista assoluto di questi playoff, con un percorso esterno fin qui perfetto.
Domani alle 12 è previsto il sorteggio negli studi di Sky che definirà il tabellone fino alla finale. Nei quarti entreranno come teste di serie le seconde classificate dei gironi, tra cui Brescia, Ascoli e Catania, insieme alle squadre qualificate da questo turno.
Riepilogo risultati
Ravenna-Cittadella 1-1
Lecco-Pianese 1-1
Potenza-Campobasso 3-1
Renate-Casarano 0-3
Salernitana-Casertana 1-1
Lo riporta gazzetta.it.