Serata ricca di emozioni nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, con qualificazioni decise tra rimonte, gol allo scadere e risultati a sorpresa. Tra i verdetti più importanti spicca l’impresa del Casarano, capace di ribaltare lo svantaggio e conquistare un risultato storico sul campo del Renate.

Colpo esterno anche del Potenza Calcio, che dopo aver ipotecato la qualificazione all’andata supera anche il Campobasso FC e si conferma tra le squadre più solide della fase playoff.

Grande equilibrio invece a Lecco, dove il Calcio Lecco 1912 elimina la US Pianese grazie a un rigore trasformato in pieno recupero, mentre il Ravenna FC riesce ancora una volta a ribaltare il risultato contro il Cittadella e si qualifica come migliore terza.

Il match più atteso ha visto protagonista la US Salernitana 1919, che ha rischiato seriamente l’eliminazione contro la Casertana FC davanti a oltre 18mila spettatori all’Arechi. Gli ospiti erano riusciti a sbloccare la gara con Heinz sugli sviluppi di calcio d’angolo e avevano sfiorato il raddoppio con Butic, fermato da una grande parata di Donnarumma. Nel momento più difficile però è arrivata la svolta con il gol del subentrato Achik, che ha rimesso in equilibrio la sfida e ha permesso ai granata di passare il turno.

“Abbiamo superato il turno contro una grande squadra”, ha commentato a caldo Serse Cosmi.

Tra i risultati più sorprendenti della serata spicca proprio l’impresa del Casarano, capace di ribaltare una situazione complicata con tre reti in rimonta e di confermarsi protagonista assoluto di questi playoff, con un percorso esterno fin qui perfetto.

Domani alle 12 è previsto il sorteggio negli studi di Sky che definirà il tabellone fino alla finale. Nei quarti entreranno come teste di serie le seconde classificate dei gironi, tra cui Brescia, Ascoli e Catania, insieme alle squadre qualificate da questo turno.

Riepilogo risultati

Ravenna-Cittadella 1-1

Lecco-Pianese 1-1

Potenza-Campobasso 3-1

Renate-Casarano 0-3

Salernitana-Casertana 1-1

Lo riporta gazzetta.it.