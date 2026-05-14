Porto di Manfredonia, il Comune si costituisce al Tar contro il ricorso per richiesta pdc

Porto di Manfredonia, il Comune si costituisce al Tar contro il ricorso del “Mandracchio”

Il Comune di Manfredonia decide di resistere davanti al Tar Puglia nel giudizio promosso dal Centro Nautico Sportivo “Il Mandracchio” srl in merito a una richiesta di permesso di costruire nell’area del porto commerciale cittadino.

La decisione è contenuta nella deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 14 maggio 2026, con la quale l’amministrazione conferisce incarico all’avvocato Teresa Totaro dell’Avvocatura comunale per la difesa dell’ente nel procedimento amministrativo.

Secondo quanto riportato nella delibera, la società ricorrente ha chiesto al Tar l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune sull’istanza presentata nel novembre 2024 per ottenere un permesso di costruire relativo a lavori di manutenzione straordinaria in un’area situata sul prolungamento della Banchina di Tramontana del porto commerciale di Manfredonia.

L’intervento riguarderebbe opere in variazione rispetto a una concessione demaniale marittima già esistente, modificata nel corso degli anni con successive autorizzazioni amministrative.

Il Comune, però, sostiene di non essere rimasto inerte sulla richiesta. Nella documentazione allegata alla delibera viene infatti precisato che l’amministrazione avrebbe espresso un dissenso motivato durante la Conferenza di Servizi, ritenendo l’istanza irricevibile.

Per questa ragione la Giunta ha ritenuto necessario costituirsi in giudizio “al fine di non pregiudicare gli interessi del Comune di Manfredonia”.

La delibera precisa inoltre che il compenso all’avvocato comunale sarà riconosciuto soltanto in caso di esito favorevole del giudizio, secondo quanto previsto dal regolamento interno dell’Avvocatura comunale.

La vicenda riporta l’attenzione sul delicato equilibrio tra sviluppo delle attività portuali e rispetto delle procedure urbanistiche e demaniali all’interno dello scalo sipontino, già al centro negli ultimi anni di numerosi interventi infrastrutturali e richieste di ampliamento.