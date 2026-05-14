Puglia sotto pressione criminale, il Siap a Piantedosi: “La sicurezza non è un costo ma un investimento”

Alla vigilia della visita in Puglia del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, le segreterie del Siap della regione lanciano un appello al Governo chiedendo un rafforzamento urgente degli organici della Polizia di Stato e nuovi presìdi sul territorio, alla luce di quella che definiscono una fase “complessa” per la sicurezza regionale.

La posizione è stata espressa dalla segreteria interprovinciale Bari e Bat insieme alle segreterie provinciali di Foggia, Lecce, Brindisi e Taranto, che sottolineano come “non sia più rinviabile l’apertura di un confronto strutturale sulla sicurezza regionale”, con particolare riferimento alla necessità di nuove assegnazioni di personale, al potenziamento degli uffici esistenti e all’attivazione di presìdi nelle aree più esposte alla criminalità.

Secondo il sindacato di polizia, la Puglia sarebbe attraversata da una fase caratterizzata da episodi di cronaca nera, assalti a portavalori e Postamat, reati predatori e aggressioni agli operatori, elementi che renderebbero indispensabile una risposta istituzionale più ampia e continuativa.

Le segreterie evidenziano inoltre come il personale della Polizia di Stato operi quotidianamente “con senso del dovere e spirito di sacrificio”, ma spesso in condizioni difficili e con organici insufficienti rispetto alle esigenze del territorio. Una situazione che, secondo il Siap, non riguarda solo i grandi centri urbani ma anche aree rurali, comuni interni e località turistiche.

“Ogni giorno le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono chiamati a intervenire su scenari sempre più articolati”, sottolineano i rappresentanti sindacali, evidenziando il peso crescente delle attività legate a criminalità organizzata, ordine pubblico, controllo del territorio e tutela delle vittime vulnerabili.

Per questo motivo il Siap ritiene “indispensabile” un piano straordinario di assegnazione di personale per la Puglia, con potenziamento di Questure, Commissariati, Squadre Mobili, Polizia Stradale, Scientifica e delle specialità operative come Reparti Mobile, Cinofili, Artificieri e Reparto Volo.

Il sindacato richiama anche la necessità di nuovi presìdi nelle aree oggi meno coperte e di un rafforzamento delle strutture già esistenti, sottolineando come la cosiddetta “geografia criminale” regionale non riguardi più solo le grandi città ma si estenda a un territorio diffuso e complesso.

“La Capitanata, la Bat, l’area metropolitana barese, il Tarantino, il Brindisino e il Salento presentano criticità diverse ma accomunate dalla stessa esigenza: una presenza dello Stato più visibile, più vicina e più adeguata”, afferma il sindacato, chiedendo una programmazione preventiva basata su risorse reali e mezzi adeguati.

Le segreterie del Siap sollecitano quindi l’apertura di un tavolo permanente sulla sicurezza pugliese, coinvolgendo Governo, Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Regione Puglia, Prefetture ed enti territoriali, per definire un piano straordinario di rafforzamento complessivo.

“La Puglia ha bisogno di più personale, più presìdi, più mezzi e maggiore attenzione”, concludono dal sindacato, ribadendo che “la sicurezza non può essere considerata un costo, ma un investimento essenziale per la libertà, la democrazia e la qualità della vita delle comunità”.

Lo riporta foggiatoday.it.