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Home // Cerignola // San Ferdinando di Puglia, ritrovata Carmela Sorrenti: era scomparsa da giorni

CARMELA SORRENTI San Ferdinando di Puglia, ritrovata Carmela Sorrenti: era scomparsa da giorni

La vicenda aveva destato forte preoccupazione tra familiari e residenti. Carmela Sorrenti vive a San Ferdinando di Puglia insieme ai figli.

San Ferdinando di Puglia, scomparsa la cerignolana Carmela Sorrenti: ricerche in corso

Carmela Sorrenti - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Cerignola // Cronaca //

È stata ritrovata dai Carabinieri Carmela Sorrenti, la 48enne originaria di Cerignola scomparsa nei giorni scorsi da San Ferdinando di Puglia. Secondo le prime informazioni, la donna è stata rintracciata nelle ultime ore e le sue condizioni sarebbero buone.

La vicenda aveva destato forte preoccupazione tra familiari e residenti. Carmela Sorrenti vive a San Ferdinando di Puglia insieme ai figli. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della scomparsa e l’allarme diffuso anche attraverso i social e gli organi di informazione locali.

Al momento della scomparsa, la donna indossava un piumino giallo, un maglioncino celeste e leggins neri. Numerosi gli appelli circolati nelle ultime ore per favorirne il ritrovamento.

Determinante il lavoro delle forze dell’ordine, che hanno coordinato le attività di ricerca fino al lieto epilogo.

Seguiranno eventuali aggiornamenti ufficiali sulla vicenda.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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