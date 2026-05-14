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GATTA SS77 SS 77 Manfredonia-Cerignola, avviata la gara per il completamento. Gatta: “Svolta per la viabilità della Capitanata”

L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro, di cui 30 milioni già disponibili

SS 77 Manfredonia-Cerignola, avviata la gara per il completamento. Gatta: “Svolta per la viabilità della Capitanata”

Nicola Gatta - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Maggio 2026
Cerignola // Manfredonia //

Parte ufficialmente la gara per il completamento e la rifunzionalizzazione della SP 77 “Rivolese”, la strada che collega Manfredonia e Cerignola. Ad annunciarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e responsabile del CIS Capitanata, Nicola Gatta, che parla di un passaggio decisivo per il miglioramento della rete infrastrutturale della provincia di Foggia.

L’intervento, avviato da Invitalia nell’ambito del CIS Capitanata, prevede un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro, di cui 30 milioni già disponibili. Restano da reperire ulteriori 20 milioni, che secondo Gatta potrebbero arrivare attraverso il CIS o tramite fondi FSC.

Abbiamo buone notizie sul piano infrastrutturale perché finalmente è stata avviata la gara per un importo complessivo di circa 50 milioni di euro. Al momento abbiamo una disponibilità di 30 milioni, ma siamo già al lavoro per stanziare gli ulteriori 20 milioni necessari”, ha dichiarato il consigliere regionale.

Gatta ha inoltre evidenziato che il piano di rilancio della viabilità provinciale non riguarda soltanto il collegamento tra l’area ofantina e il Golfo di Manfredonia, ma interesserà anche il versante nord della Capitanata.

Tra i prossimi interventi previsti c’è infatti quello sulla SP 109 tra Lucera e San Severo, inserita nel progetto della Strada Regionale 1. “Abbiamo completato la procedura per il finanziamento della Lucera-San Severo. Nei mesi scorsi abbiamo incontrato i sindaci e finanziato lo studio di fattibilità. Tutta questa attività ha portato a un finanziamento di 35 milioni di euro”, ha spiegato Gatta.

Secondo il consigliere regionale, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l’ufficialità del finanziamento da parte del CIPESS, con risorse sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Importanti risultati che sono il frutto di una programmazione costante mirata a mettere in sicurezza e ammodernare la rete viaria della provincia di Foggia, per rispondere alle esigenze storiche del territorio”, ha concluso.

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