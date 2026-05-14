Torna il Clean Up del lago di Varano, Mastropaolo: “Sensibilizzare tutti alla cura del territorio”

Domenica 17 maggio torna il “Clean Up” del lago di Varano, la giornata ecologica dedicata alla pulizia dell’area di Foce Varano e alla sensibilizzazione ambientale, giunta quest’anno alla seconda edizione.

L’appuntamento è previsto dalle ore 9 al lido Panis Beach, nel territorio di Ischitella, dove volontari, cittadini e associazioni si ritroveranno per raccogliere rifiuti lungo alcuni tratti del lago e nelle zone circostanti.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Plastic Free insieme all’APS Operatori Turistici lago di Varano, con il sostegno del Comune di Ischitella, del Parco Nazionale del Gargano, della Capitaneria di Porto di Rodi Garganico e della Lega Navale di Ischitella, oltre alla partecipazione di numerose realtà associative, sportive e imprenditoriali del territorio.

L’obiettivo dell’evento non è soltanto la raccolta dei rifiuti, ma anche la promozione di una maggiore attenzione verso la tutela ambientale e la salvaguardia del territorio.

“L’obiettivo principale dell’evento è quello di andare a ripulire alcuni tratti del lago di Varano ed alcune aree limitrofe cercando di sensibilizzare il più possibile tutti i cittadini alla cura del nostro mare, del nostro lago e in generale del nostro territorio, ricco di natura incontaminata”, ha dichiarato Cinzia Mastropaolo, presidente dell’APS Operatori Turistici lago di Varano.

Gli organizzatori ricordano anche i risultati ottenuti nella prima edizione dell’iniziativa, quando circa trenta volontari riuscirono a raccogliere quasi una tonnellata di rifiuti in sole tre ore di attività.

“Quest’anno vogliamo fare ancora meglio”, spiegano i promotori dell’evento, invitando cittadini e turisti a partecipare numerosi alla giornata ecologica.

Per prendere parte all’iniziativa sarà possibile registrarsi attraverso il sito di Plastic Free cercando l’evento dedicato al Comune di Ischitella oppure iscriversi direttamente domenica mattina presso il lido Panis Beach.

Guanti e sacchi per la raccolta saranno messi a disposizione dagli organizzatori.