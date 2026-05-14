Tragedia alle Maldive, cinque italiani scomparsi durante un’immersione subacquea. Trovato corpo di un sub

Cinque turisti italiani sono morti durante un’immersione subacquea alle Maldive. La tragedia si è consumata nell’atollo di Vaavu, una delle mete più frequentate dagli appassionati di diving, dove il gruppo stava partecipando a un’escursione organizzata da una barca safari.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’allarme è scattato intorno alle 13:45, ora locale, quando è stata segnalata la scomparsa dei sub durante una discesa in mare. Le ricerche sono partite immediatamente e si sono concluse poche ore dopo con il ritrovamento dei corpi senza vita dei cinque italiani.

Le vittime stavano effettuando l’esplorazione di alcune grotte sommerse a circa 50 metri di profondità, un’attività particolarmente complessa e riservata a sub esperti. Le autorità maldiviane hanno parlato di condizioni meteorologiche sfavorevoli al momento dell’immersione, elemento che potrebbe aver contribuito all’incidente.

Tra le vittime ci sarebbe una ricercatrice originaria di Genova. Gli altri quattro turisti italiani sarebbero residenti a Poirino, Milano, Genova e Padova. Le identità ufficiali non sono ancora state rese note in attesa delle comunicazioni alle famiglie.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli investigatori locali, che stanno raccogliendo le testimonianze dell’equipaggio e degli altri partecipanti all’escursione. Non è escluso che vengano effettuati ulteriori accertamenti sulle condizioni del mare, sull’attrezzatura utilizzata e sul rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per immersioni a grandi profondità.

La Farnesina, attraverso l’ambasciata italiana competente, segue da vicino la vicenda ed è in contatto con le autorità maldiviane per fornire assistenza ai familiari delle vittime. Lo riporta Il Messaggero.it

The Edition. Aggiornamento (19.22.55, orario locale): la polizia corregge l’errore, trovato morto un solo sub (traduzione)

La polizia ha dichiarato che il precedente annuncio secondo cui tutte le persone scomparse erano state ritrovate era stato diffuso per errore dal team di ricerca. Finora è stato individuato soltanto un corpo, mentre le ricerche degli altri quattro dispersi sono ancora in corso. Cinque turisti italiani risultano dispersi dopo un’immersione da una barca safari liveaboard nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. In un primo momento la polizia aveva comunicato che tutti e cinque erano stati trovati morti durante le operazioni di ricerca, ma successivamente ha corretto la notizia. Secondo il nuovo aggiornamento ufficiale, solo una delle persone scomparse è stata ritrovata senza vita.

La polizia ha spiegato che l’errata comunicazione precedente era stata diffusa per sbaglio dal team impegnato nelle ricerche. Le operazioni per localizzare gli altri quattro turisti proseguono. Le autorità hanno confermato che tutti e cinque i coinvolti sono cittadini italiani. L’allarme è scattato intorno alle 13:45 di oggi, quando è stata segnalata la scomparsa dei sub. Immediatamente è stata avviata un’operazione di ricerca.

Secondo le prime ricostruzioni, i cinque turisti erano ospiti della nave liveaboard “Duke of York”, gestita da operatori stranieri, e stavano effettuando un’immersione nei pressi di Alimathaa. Erano entrati in acqua in mattinata e l’equipaggio ne ha denunciato la scomparsa dopo che non erano riemersi nemmeno a mezzogiorno.

La polizia ha confermato di aver avviato un’indagine sul decesso, ma non ha ancora diffuso dettagli ufficiali sulle circostanze dell’incidente.

Le condizioni meteorologiche nella zona erano particolarmente difficili: il servizio meteorologico delle Maldive aveva infatti diramato un’allerta gialla per l’area, tuttora in vigore.