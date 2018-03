Tagli e Manovre, opposizione: da Vendola consenso

Di:

Bari – “VOGLIAMO tranquillizzare i cittadini pugliesi, probabilmente preoccupati dalle strumentali prese di posizione del centrosinistra provinciale circa i tagli alla sanità pugliese. Tagli che qualcuno vorrebbe, maliziosamente, attribuire alla manovra finanziaria di riallineamento dei conti pubblici del governo nazionale”. Così il consigliere regionale del Pdl, in una nota nella quale il consigliere esprime “soddisfazione per l’incarico ricevuto dal ministro Deleghe Dps a Fitto, Centristi: bene ma fondi Fas non siano una scatola vuota relativamente alla delega sul dipartimento per le politiche di sviluppo e i fondi Fas, ritenuto un segnale importante per le politiche del mezzogiorno”. “Bisogna chiarire, invece – precisa Iurlaro – come la manovra del centrodestra non possa in alcun modo intaccare le risorse assegnate alle regioni attraverso ilfirmato, a dicembre scorso, anche dalla Puglia dell’ex paladino della salute, imputato principale, assieme al suo governo, di 5 anni caratterizzati da accumulo selvaggio di debiti e da sperperi clientelari. Discorso diverso, invece, per queioggetto di continua speculazione politica e che, invece, potranno contare sul riconosciuto equilibrio e sull’attestata competenza del Ministro Fitto. Il ministro – continua – proprio all’indomani della sua nomina, ha lanciato un messaggio di apertura e dialogo al presidente Vendola, affinché si possa mettere fine ad un buio periodo fatto di interessate dichiarazioni e, al contempo, si possano utilizzare le risorse del vecchio Fas, di cui un buon 60% è, tutt’oggi, in attesa di essere saggiamente speso”. Secondo il consigliere di opposizione, si tratta di “un piccolo passo che, in considerazione della scellerata politica sulla sanità operata del governo regionale nell’ultimo lustro, consentirebbe di migliorare una situazione ormai inaccettabile”.ANCORA SANITA’ PUGLIA, BUCCOLIERO (MeP) PROPONE: ”DIMISSIONI DIRETTORI GENERALI ASL E NOMINA DI UNA COMMISSIONE DI SAGGI”. “Ipotizziamo che al confermato successo elettorale di Vendola, i Direttori Generali delle ASL pugliesi avessero volontariamente rimesso il proprio mandato al governatore. Che notizia sarebbe stata questa? Ne sarebbero usciti vincenti solo gli alti dirigenti e non Vendola, perché sarebbe emerso solo il loro alto senso istituzionale, relegando in secondo piano il protagonismo del governatore”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale e presidente di “Moderati e Popolari”,in merito alle dimissioni dei Direttori generali delle ASL pugliesi e alla nomina di una “commissione di saggi”. “Ipotizziamo poi che, forse, faccia più scena preparare una lettera e chiedere le dimissioni dei direttori – aggiunge Buccoliero – perché si vuole dare impulso al cambiamento epocale (e come la mettiamo con gli altri cinque anni precedenti? Non dovevano essere quelli del cambiamento epocale?)”. “Risultato: prima pagina dei giornali e la Puglia che diventa apripista di un nuovo modo di fare politica. Ma quale politica? Probabilmente – evidenzia l’esponente di MEP – quella della politica (leggesi partitica) lontana dalla sanità! Si sa, Vendola ama tutti i suoi consiglieri regionali ed assessori e, pertanto, non vuole tagliare le manine a nessuno. Ma chi ha conferito tale attribuzione al governatore (quella di tagliere le manine)? Ho provato a cercare nello Statuto e nelle leggi dello Stato ed in quelle regionali, ma nessuna di esse prevede che il Governatore possa tagliare le manine e soprattutto, egli stesso non può sfuggire al taglio, se si macchiasse di condizionamenti”. “Bene. Ma chi li ha nominati? A chi rispondono? Io credo a Vendola, che non sopporta di dover condividere con altri le scelte, perché egli è unto da chissà quale capacità sconosciuta e irraggiungibile ai più. Assisteremo, ancora una volta, alla narrazione di un film già visto (i film in Puglia vanno di moda) ed all’epifania di un pacchetto di manager, che sono già impressi nella mente di Vendola”. “Chi sopporterà i costi della selezione e a quanto ammonteranno? Ce li faremo dire – conclude Buccoliero – con la prossima interrogazione consiliare urgente”.– “Viviamo con ansia la vigilia delle dichiarazioni programmatiche del presidente Vendola al Consiglio regionale”. L’ “attesa” è del vicepresidente vicario del Popolo della Libertà in Consiglio regionale,, in una dichiarazione. “Intanto – continua – per l’emozione che provoca la sua ‘visita’ in Puglia dopo mesi di passerelle nazionali e ospitate in tv, poi perché ci auguriamo che dopo oltre cinque anni un presidente venga in Aula a parlare di Puglia, di governo della Regione, di cosa intende fare per sostenere la crescita delle aziende e delle famiglie”. “Speriamo non intenda anche domani parlare solo di temi nazionali – spiega Cassano – e di accuse al Governo Berlusconi. Speriamo voglia invece spiegare ai pugliesi perché ha speso solo meno del 40% del vecchio Fas e perché a tre anni dall’avvio della nuova programmazione comunitaria 2007–2013 la Puglia ha impegnato solo il 6% dei fondi.destinati agli agricoltori e perché negli ultimi cinque anni neanche una grande azienda ha scelto di investire in Puglia”.IN MERITO AI TAGLI AGLI OSPEDALI – “Così come sarebbe utile – sottolinea il vice capogruppo Pdl – che il presidente dicesse una parola chiara nella ridda di voci di questi giorni su presunti tagli e chiusure di ospedali. Sfatato l’inganno che sia la manovra del Governo Berlusconi ad imporre tagli, non tocca neanche un euro dei 106 miliardi destinati alle Regioni coldi dicembre scorso, oggi qualche assessore, come Amati, ammette che il piano di chiusure degli ospedali è compreso nei Pal approvati dalla Giunta in gran segreto in campagna elettorale”, conclude Cassano.– Fra le altre critiche della giornata indirizzate al Governatore Vendola anche quelle del consigliere regionale del Pdl e vice presidente dell’ Assise pugliese Nino Marmo del Pdl: “continua, da parte di Vendola e compagni, la strategia degli inganni nei confronti dei Pugliesi: tentano di far credere che le pesanti penalizzazioni in arrivo a loro carico siano da attribuire alla finanziaria di Tremonti, invece che, come in realtà è, alle proprie responsabilità”.“TAGLI AL SOCIALE SU CONSENSO DELLA GENTILE” – “Su questa linea – prosegue Marmo – si sta particolarmente distinguendo l’assessora Gentile, che evidentemente non si è accorta cheappena approvato per la bazzecola di 283 milioni di euro. Non solo, in quell’occasione abbiamo assistito alla confessione del responsabile diretto di questa ‘macelleria’, con l’assessore al Bilancio che addirittura si vantò di avere sforato il patto di stabilità, ossia di avere creato le condizioni per successivi, inevitabili tagli, magari anche accompagnati ad inasprimenti fiscali”.“L’assessora Gentile, a sua volta – insiste il consigliere di opposizione – è nota per la sua strategia degli annunci senza sostanza, che ha raggiunto l’apice sotto le elezioni, quando milioni di euro sono stati letteralmente bruciati per annunciare, in una faraonica campagna promozionale, miracolistici interventi, che, nella migliore delle ipotesi, si risolveranno in qualche elemosina per pochi fortunati, quando non si dilegueranno nel nulla, magari con la scusa truffaldina di interventi nazionali del tutto ininfluenti sulla materia.SUI TAGLI ALLA SANITA’ – Secondo Marmo, non è stata meno “mistificatoria la campagna in atto sui tagli alla sanità”: “basta ricordare – dice – i buchi accertati nei conti del precedente quinquennio vendoliano per smontare il tentativo di scaricarli sul governo nazionale. Vero è che se si fosse data attuazione ai piani del governo Fitto, invece di demonizzarli e bloccarli (senza peraltro sostituirli), oggi la sanità pugliese vivrebbe in equilibrio finanziario e sarebbe segnata dall’eccellenza invece che dal degrado. Se nella legislatura scorsa, invece di negare anche l’evidenza, si fossero ascoltati i nostri documentati allarmi, la ‘macelleria ospedaliera’ che oggi si annuncia poteva essere molto più contenuta. “Certo è – conclude il rappresentante del Pdl – che le magagne del governo Vendola, abilmente mascherate in campagna elettorale, stanno venendo a galla ancor prima di quando avessimo immaginato. Ed è questa la vera ragione per la quale il nostro governatore parla d’altro ed è dovunque tranne che al posto di lavoro per il quale pure è generosamente retribuito.”– “Speriamo davvero che il presidente Vendola non venga in Aula domani a ripetere le litanie contro il governo nazionale che va ripetendo da due mesi e che dica, invece, al Consiglio se intende occuparsi di Puglia o di primarie del centrosinistra”. Lo chiede il consigliere e coordinatore regionale della Puglia prima di tutto,, alla vigilia della seduta del Consiglio regionale durante la quale il governatore della Puglia, Nichi Vendola, presenterà le proprie linee programmatiche.“Niente in contrario alle ambizioni personali di Vendola – afferma Greco – se non che queste confliggono in maniera decisiva con il mandato che ha ricevuto due mesi fa dagli elettori pugliesi, e cioè guidare la Regione per altri cinque anni”. “La coalizione che ha messo su per vincere – aggiunge il consigliere regionale – ha già cominciato a mostrare i propri limiti: in tema di sanità, e non solo, sono già volati gli stracci all’interno della coalizione e perfino all’interno di uno stesso partito. Se il presidente non sarà costantemente a bari per mantenere buoni gli animi, questa legislatura è destinata ad avere vita difficile e, ciò che più importa, i pugliesi dovranno accontentarsi di un governatore a mezzo servizio”. “I pugliesi e il Consiglio – conclude Greco – hanno il diritto di sapere e Vendola ha il dovere di dire se la legislatura durerà cinque anni o fino alle prossime politiche e se il presidente governerà o si occuperà di Puglia soltanto part-time”.