Apricena, arrestato ladro di trattori

San Severo. I Carabinieri della Stazione di Apricena hanno tratto in arresto per furto aggravato Damiano Nardella, cl. ’78, noto pregiudicato locale. Nel corso degli ultimi giorni, nell’imminenza dell’inizio della campagna di raccolta del grano, l’Arma ha ulteriormente alzato il livello di attenzione per quanto concerne i reati consumati fuori dai centri abitati, intensificando i controlli proprio nelle aree agricole.

I militari, impegnati in uno specifico servizio perlustrativo nelle aree rurali finalizzato alla prevenzione dei reati commessi in danno di agricoltori e aziende del settore, sono intervenuti in località “Coppa d’oro”, nelle campagne apricenesi, dove era stato appena segnalato il furto di un trattore. I Carabinieri, giunti sul posto, al termine di un’accurata perlustrazione hanno rintracciato il Nardella, che, abbandonato il mezzo appena asportato, stava tentando di dileguarsi a piedi per i campi. Una volta raggiunto, il quarantenne è stato bloccato e quindi dichiarato in arresto. Il trattore, è stato infine restituito al legittimo proprietario.

Nardella, invece, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Foggia. Dovrà rispondere di furto aggravato