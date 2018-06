Attacchi dei Cinquestelle, Campo: “Dal movimento solo critiche gratuite”

Di:

“Il M5S è ovunque stretto nell’angolo dalla Lega e segnato da sconfitte in serie alle amministrative, per questo cerca di spostare l’attenzione su altri temi, sbagliando argomento e modalità”. Lo afferma il presidente del gruppo Partito Democratico in Consiglio regionale pugliese, Paolo Campo, invitando “Antonella Laricchia a riflettere sulla corruzione che avvelena

il movimento degli onesti e tradisce le aspettative dei suoi elettori”.

“Attaccare il presidente della Regione, Michele Emiliano, sul tema della legalità è semplicemente una follia“, continua Campo. “E rispolverare il caso della commissione d’inchiesta sulle fondazioni culturali partecipate dalla Regione ne è l’esempio. Quella proposta fu bocciata dal Consiglio regionale per scongiurare un’inutile caccia alle streghe e una superflua azione di controllo politico su strutture già sottoposte a verifiche e monitoraggi”.

“L’attenzione – spiega – ad alcuni temi condivisi dai militanti pentastallati non potrà mai generare gli inciuci e i doppi forni post elettorali del M5S.

Come troppo spesso accade, quando i grillini sono politicamente del l’onestà difficoltà tirano fuori il tema della corruzione altrui e dell’onestà propria”, rimarca Paolo Campo. “Un escamotage ormai consunto dal tempo e dalle inchieste giudiziarie, che – conclude – riguardano esponenti e consulenti del M5S”.